В своем сегодняшнем выступлении президент США Дональд Трамп представил обновлённую тарифную политику, нацеленную на изменение структуры международной торговли. Он аргументировал свои действия необходимостью борьбы с экономическими злоупотреблениями со стороны других стран и восстановления промышленности США. Рассмотрим, какие тарифные меры предложил Трамп и к чему это может привести мировую экономику.

Тарифная сетка Трампа

Трамп предложил ввести «дружеские» тарифы, которые будут составлять около половины от тех, что другие страны накладывают на американские товары. Приведём основные примеры:

Кроме того, Трамп предложил установить минимальный базовый тариф в 10% для всех стран, что, по его мнению, должно способствовать экономическому росту внутри США.

Дональд Трамп ввёл новые тарифы, чтобы защитить американские рабочие места, поскольку, по его мнению, многие компании перенесли производство за границу из-за невыгодных условий. Эти меры должны создать стимулы для возвращения производств в США. Кроме того, Трамп стремится бороться с торговыми злоупотреблениями, так как некоторые страны манипулируют валютами и вводят нетарифные барьеры, ограничивая импорт американских товаров. Он считает, что введённые тарифы заставят их изменить свою политику.

Ещё одна цель — привлечение инвестиций. Уже сейчас компании, такие как Apple, SoftBank, Nvidia и Meta, объявили о многомиллиардных вложениях в американское производство. Помимо экономических соображений, у тарифной политики есть и политическая составляющая: Трамп хочет заручиться поддержкой рабочих и профсоюзов, традиционно голосующих за демократов, демонстрируя, что он защищает американский бизнес.

Если тарифы будут введены, это может привести к росту цен на импортируемые товары в США, а также вызвать ответные меры со стороны других стран, что усложнит экспорт американских товаров. В то же время внутри страны может увеличиться производство и появиться новые рабочие места, но это будет сопряжено с краткосрочными экономическими издержками.

Сообщается, что в списке новых тарифов РФ нет не потому, что Россия ведёт войну против Украины, а потому, что она не входит в топ-25 стран, торгующих с США. Для Украины — стандартные 10%. Для Казахстана тоже – 10%. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. Также сообщается, что сразу после выступления Трампа американский фондовый рынок рухнул на 2 триллиона долларов.

В целом, тарифная политика Трампа направлена на укрепление американской экономики и борьбу с несправедливой торговлей. Однако её долгосрочные последствия остаются неопределёнными, поскольку другие страны могут предпринять ответные шаги. Теперь остаётся ждать, какие решения примет мировое сообщество в ответ на эти меры.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship