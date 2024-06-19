Панин в Голливуде: «в России профессиональнее снимают кино»

Эпатажный российский актер Алексей Панин, лауреат Государственной премии РФ, а теперь “террорист и экстремист” на родине, дал интервью корреспонденту “Славянского Сакраменто” Виталию Атаеву-Трошину.

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Зимой 2023 года Панин переехал в Калифорнию из испанского города Торревьеха и активно осваивается здесь.

На голливудской “Аллее Славы”

Мы встретились с эпатажным актером на голливудской “Аллее Славы” в Лос-Анджелесе. Он пришел прогуляться по знаменитому бульвару в компании своей дочери Нюси и другом Робертом Минасяном.

Записывать интервью на публике с Паниным было трудно, ведь повсюду его узнавали русскоговорящие жители и гости Золотого штата: поклонники его творчества то и дело вмешивались в съемки.

Тем не менее актеру во время прогулки удалось поваляться на звездах, немного посидеть на бордюре вдоль оживленной улицы и побрататься с местными таксистами. Панин с удовольствием изучает историю Голливуда, но не особо горел желанием задерживаться долго в толпе туристов. Поэтому мы переместились в квартиру в Беверли-Хиллз, находящуюся недалеко от главных достопримечательностей Лос-Анджелеса, которые многие соотечественники Панина видели лишь в фильмах.

Вокруг российской знаменитости витает много скандальных слухов и догадок. Чаще всего он сам интригует публику в Интернете своими высказываниями и действиями. При всем этом Панин пользуется немыслимой популярностью на новом месте жительства в Америке: он снимается в различных видеороликах, появляется на публичных мероприятиях, активно дает интервью СМИ и готовится к дебютному на калифорнийской земле спектаклю “Скамейка”.

Панин является главным актером пьесы, которая будет впервые представлена широкой калифорнийской публике в Лос-Анджелесе 20 июня на площадке Barnsdall Gallery Theatre. Скамейка – пьеса, написанная драматургом Александром Гельманом. События происходят в городском парке в течение одного летнего вечера. Главный герой – мужчина сорока пяти лет – “под градусом” начинает общаться с разными женщинами, сидящими на скамейках. Поначалу, на первый взгляд, незамысловатый сюжет перерастает в глубокую человеческую историю. Единственной незнакомкой Панина в спектакле станет актриса Ольга Демидова.

Из Испании Панин уехал окончательно и уже продал там жилье за 72 000 евро (около 77 000 долларов США) — сущие копейки. Возвращаться в Россию актер не думает, так как на родине он признан иноагентом, а в мае его внесли в список террористов и экстремистов. Также против него возбуждено уголовное дело и суд заочно арестовал актера по делу об оправдании терроризма.

«Какой же я иноагент? Я ж не иноагент!» — уверяет Панин.

“Россия является фашистским государством“

Он признает, что в РФ и в Украине против него возбуждены уголовные дела. Актер согласен, что с Украиной в самом деле получилась неприятная история, когда он по молодости «брякал своим языком», из-за чего теперь въезд в страну запрещен. Сейчас актер признает, что его слова совсем не поддерживали аннексию Крыма, это была пустая болтовня. Но это не имеет значения, так как артист не желает возвращаться ни в одну из стран, потому что «быдло и там, и там».

Проблема в одном: Россия напала на Украину. И кто прав в сложившейся ситуации? Актер считает, что Украина.

Говоря о России, Алексей убежден, что путинская Россия является фашистским государством. Тем не менее, отказываться от российского гражданства он пока не планирует. Актера вообще мало волнует этот вопрос – он просто хочет жить в мире и заботится о благополучии своей дочери – Нюси, так он называет свою дочку Анну Панину.

“Я хочу просто жить”

«Меня интересует, чтобы море с утра. Я хочу просто жить».

Жизнь в Калифорнии отнюдь не дешевая, но Панин уверен, что у него все будет хорошо. У артиста вообще по жизни все всегда получалось: его три раза выгоняли из ГИТИСа и даже без актерского образования он выходил на одну сцену с Владимиром Абрамовичем Этушем.

«Выше, чем Этуш, придумать сложно. В моей жизни получается всё».

Также Панин тесно общался с Иосифом Кобзоном: «Я стараюсь на эту тему не говорить. Только я знаю, что говорил Кобзон мне на ушко». На эту тему я бы даже не стал шутить.

Артист сообщил, что если в его жизни что-то не получается, значит, он не очень сильно этого хотел. Алексей гуляет по Америке, где его узнают. «Это говорит о том, что можно сняться в миллионах хороших фильмах, а потом нужно просто показать голую жопу и тебя будут все узнавать».

Весной Панин снялся в небольшом промо-ролике, гонорар актера неизвестен, так как он ушел от этого вопроса, сообщив о некой “постановке на бюджет”. «Я сам себя поставил на бюджет, потому что мне выгоднее, чтобы мой ребенок каждый день получал корку хлеба, чем я буду выпендриваться. Давай не будем говорить о деньгах».

Не читайте советских газет

СМИ очень много пишут об Алексее и Александре Незлобине (российский актер и стендап комик, сейчас проживает в США). «Саша очень талантливый человек», — Говорит Панин о Незлобине, но его коллег артист считает бездарностями.

Вот что Панин думает о русских СМИ: “Тебе же ещё Булгаков в “Собачьем сердце“ сказал: не читайте советских газет.”

Среди выдающихся людей Алексей отмечает актрису Марию Машкову, которая недавно получила гражданство США: “Где я, чтобы я обсуждал Машкову? Она выдающаяся актриса, прекрасная, замечательная… Это настоящая профессия. Я даже не имею право это обсуждать. Машкова – актриса и этим все сказано. Точка. Всё. Панин здесь не понимает участие в обсуждении.” Артист ходил на ее спектакль и советует всем остальным.

Он подарил актрисе цветы, но признает, что в России букеты ему нравились больше. В среднем он отдавал за них по 15 000 – 20 000 рублей ($150-$200). “Мне цветы отбирали и каждый цветок водичкой пропаивали. А Машковой я подарил не такие, а те, что под руку подвернулось.”

Панин признается, что искренне переживает за родину, Россию, так как он вырос там и там осталось много близких людей. “Я очень переживаю за Россию, просто, к сожалению, власть оказалась в руках больного ублюдка, который решил, что он – Россия”.

Готов сняться даже в порно

В своей карьере актер снялся во многих картинах и заявил, что за достойный гонорар готов сняться даже в порно.

Когда зимой Алексея объявили на родине в розыск, он спал в гостях в калифорнийском городе Сан-Франциско. Естественно, после пробуждения артист решил, что это – не более чем шутка, и был сильно удивлен своему новому статусу.

В Испании актер прожил три года. Там Алексей тоже играл в спектакле «Скамейка». До Панина в постановке играл Олег Табаков и Татьяна Доронина во МХАТЕ. Алексей уверен, что смог сыграть лучше Табакова. “И с дедушкой Гельманом, которому 90 лет, я каждый день на связи. Я – великий артист!”

За 20 лет Алексей Панин снялся более чем в 200 фильмах. “Ребят, идите и перебейте меня!” Он является лауреатом государственной премии, которую ему вручил Владимир Путин в 2002 году. “Я тебе открою маленький секрет: мы с Путиным даже за руку держались,” — говорит артист.

“Владимир Владимирович, Покайтесь!”

За год до Панина Михаил Ефремов получал премию за фильм “Граница. Таежный роман”. Ефремов, по словам Алексея, хотел выйти на сцену и сказать “Владимир Владимирович, Покайтесь!”, но вышел и забыл все слова. Пожал руку президенту и ушел. И Панин поступил похожим образом. Он очень уважает Михаила Ефремова и уверен, что актеров лучше его можно пересчитать по пальцам. Еще одним хорошим актером, по мнению артиста, является Алексей Серебряков.

“Мне очень жаль, что я не общаюсь с Мишей Ефремовым. Он гениальный артист и даже обсуждать это не стоит. К сожалению, и Мишу Ефремова поставили раком. Все это русское государство. А его близкие друзья, Ваня Охлобыстин и Гарик Сукачев, они жили вместе, дружили, его продали.”

По отношению к Филиппу Киркорову Панин настроен не слишком благодушно: даже если бы Алексея позвали на какой-нибудь концерт или выступление, то он бы ни за что не пошел. Раньше – да, но сейчас многое изменилось.

“Мое естественное состояние — голое состояние”

“Я не увлекаюсь нудизмом,” — говорит Алексей, известный своей любовью обнажаться. “Это мой образ жизни.” Артист отшучивается, что мол, живет на нудистском пляже с 98-ого года. Там он поселился еще со своей первой девушкой. “Мое естественное состояние — голое состояние. На это не совсем приятно смотреть всем вокруг. Я не самый красивый мужчина на этой планете, но мне так удобно.”

“Мне добрые люди помогают,” – сказал Алексей в интервью.

У многих людей есть такое мнение, что стоит приехать в США, открыть мешок и все начнет сыпаться с небес. У него вроде как похожая ситуация: он считает, что его окружают очень хорошие люди и надеется, что это будет продолжаться как можно дольше.

Однако Панину не нравится, когда вокруг него суетятся, поят и кормят из ложечки. “Мне нравится состояние, когда я сам плачу и всех кормлю. У меня психология бедного человека.” Артист призывает не смешивать образ, который он создает во время съемок, и его реальную личность. Работа Панина — это камера, а если он не на съемках, то на нудистском пляже. Но не уточняет, на каком именно.

В сети писали, что дочь Алексея желала смерти Владимиру Путину. В тот момент Панин снимал Нюсю на камеру и поинтересовался, чего она хочет на день рождения. В ответ она в шутку сказала: “Хочу, чтобы Путин умер.” Но артист уверяет, что это не более, чем дурость.

По мнению Панина, идеальный образ женщины для него представляется итальянская актриса Моника Беллуччи. И дело не в финансовом состоянии, красоте или размере груди. Алексей говорит так: “Понимаешь, у нас с тобой разные понятия о женщинах. Я сейчас сказал “Моника Беллуччи“, имея в виду не красоту, а Монику Беллуччи.”

“Алексей Панин более известен, чем Джонни Депп”

Всего у артиста четверо детей, все дочери. Мамы двух его девочек, которые родились с разницей в два дня, хорошо общались друг с другом, но приглашать их к себе в штаты актер не торопится. “Я приехал в Америку как человек, который пытается построить свою жизнь. В первую очередь для своего ребенка”. Раньше Алексей посещал Америку как звезда: он приезжал на спектакли и съемки, у него были личные водители, дорогие машины, ему платили приличные деньги, но он не видел Штаты как таковые.

Артист пил коньяк и чувствовал себя, как минимум, Джонни Деппом. “Но в то время Джонни Депп был не особо известен, Алексей Панин был более известен.” Впрочем, он искренне верит, что он и сейчас более известен, чем Депп, причем не только в Америке, но и в мире. Новоиспеченный житель Лос-Анджелеса считает, что в процентном соотношении его знает большее количество людей.

Артист играл и в американском фильме, но не помнит его названия. Он знает людей, которые приехали в Америку и смогли добиться успеха, но не следит за ними. Особых планов на Штаты у Панина нет – oн пока не задумывается над собственным будущем и просто хочет, чтобы у его ребенка все сложилось хорошо. “Америка… Нет, ничего я ей не дам.”

Можно сказать, что сейчас артист – обычный турист. Алексей уверяет, что никогда толком не учился и всю жизнь “валял дурака”. Ему буквально все принесли на блюдечке, разжевали и положили в рот. “У меня самая роскошная актерская профессия. Я снимался в первом сольном фильме у Глеба Панфилова, это муж актрисы Инны Чуриковой, который снимал “Начало”. Я снимался в Чехии. Я снимался в великом кино.” Алексей Панин уверяет, что ничего не сделал, ему все буквально упало с небес.

“Хочу самовыражаться… Это моя жизнь!”

Актер заявляет, что точно знает сколько проживет — 94 года. Однако он не знает, где будет умирать — в Америке или в России. “Меня нельзя ничем удивить, я хочу просто самовыражаться,” — заявил Панин.

Он хочет каждое утро выходить на съемочную площадку “за две копейки, либо за дорого”, это не имеет значения. Единственное его желание — просто идти и работать. “Я хочу каждое утро слышать команду “Тишина на площадке! Приготовились! Камера! Мотор! – Это моя жизнь!”

Панин уверен, что российское кино снимается более профессионально, чем в Голливуде. По его мнению, американцы пытаются что-то из себя корчить, зато в России все делают по щелчку: “Когда говоришь человеку: “Мне нужен стакан воды на площадку“, он говорит не “Я попробую“, а “Уже идет“. Стакан. Уже. Идет.” И если подобного не будет на съемочной площадке в Америке, артист сниматься не готов.

Мне показалось, что Алексей Панин много шутит для поддержания своего образа и славы. При этом он, очевидно, пытается приспособиться к новой жизни в США, которая по-своему уникальна и требует дополнительных исследований. Панин может преодолеть все сложности дорогой калифорнийской жизни, ведь многолетняя актерская закалка имеется в закромах у легенды российского кино. А у калифорнийцев появилась возможность наслаждаться творчеством Алексея и следить за его новыми образами, ведь он сам признается, что творчество для него – все.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com