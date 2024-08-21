Мужчина, обвиняемый в убийстве жителя Сакраменто Геннадия Ивановича Миронова, признан виновным.

Кейлину Харрису грозит пожизненное заключение за убийство Геннадия Ивановича Миронова во время ограбления в январе 2022 года.

15 августа 2024 года Кейлин Харрис был признан присяжными виновными в убийстве первой степени и хранении огнестрельного оружия. Присяжные признали правдивыми обстоятельства убийства во время ограбления и утверждение о том, что Харрис лично использовал огнестрельное оружие, повлекшее смерть. Харрис также был признан виновным по трем пунктам обвинения в нарушении работы автомобиля.

17 января 2022 года Харрис взломал несколько машин возле дома жертвы, которым оказался 62-летний Геннадий Иванович Миронов, и забрал из них имущество. Это произошло в его доме на Гринлон-Уэй в Норт-Хайлендс. Затем он вошел в сарай на заднем дворе жертвы и украл несколько единиц огнестрельного оружия. Когда жертву разбудил сигнал камеры, он вышел на улицу и столкнулся с Харрис, когда тот попытался скрыться с места происшествия с украденным имуществом. Преступник дважды выстрелил в жертву, убив его.

Кейлин Харрис был арестован 27 января 2022 года. Как сообщает офис окружного прокурора округа Сакраменто, на момент убийства Харрис был преступником, и ему было запрещено владеть огнестрельным оружием. Харрису грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения. Вынесение приговора назначено на 26 сентября.