В США вынесены приговоры членам грузинской организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством. Среди осужденных – главарь Важа Габададзе, а также его подельники Теймураз Тавберидзе, Каха Кацадзе и Давит Тикарадзе. Последним приговор был вынесен Тавберидзе: окружной судья Джед Ракофф назначил ему 21 месяц тюремного заключения. Остальные фигуранты получили сроки от одного года до двух с половиной лет.

Согласно материалам суда, Габададзе, известный как «вор в законе», организовал вымогательство у мужчины, которого он обвинял в долге. В 2017 году в Грузии он потребовал от потерпевшего $15 000, утверждая, что его знакомый задолжал эту сумму. Позже жертва эмигрировала в США, но Габададзе последовал за ним и продолжил давление.

С 2022 года преступная группа начала преследовать потерпевшего и его близких, запугивая их. В числе угроз были обещания «сломать позвоночник», «вырвать глаза», жестоко избить, а тело оставить «в снегу до весны».

Каждый из осужденных выполнял определенные функции. Габададзе контролировал процесс и получал незаконные выплаты. Тавберидзе непосредственно контактировал с жертвой, угрожал ему и забирал деньги. Кацадзе занимался передачей платежей от Тавберидзе главарю. Тикарадзе выполнял обязанности помощника Габададзе и также участвовал в запугивании. В результате вымогательства преступники получили около $19 000.

Дело рассматривалось в суде Южного округа Нью-Йорка. Габададзе и Кацадзе признали себя виновными в вымогательстве, Тикарадзе – в заговоре с целью его совершения. Тавберидзе был осужден по двум статьям: участие в заговоре и само вымогательство.

Приговоры:

Важа Габададзе (42 года) – 30 месяцев тюрьмы

Теймураз Тавберидзе (55 лет) – 21 месяц

Каха Кацадзе (46 лет) – 21 месяц

Давит Тикарадзе (54 года) – 12 месяцев

Исполняющий обязанности прокурора Южного округа Нью-Йорка Мэтью Подольски высоко оценил работу Федерального бюро расследований, которое сыграло ключевую роль в раскрытии преступления. Также он отметил вклад Таможенно-пограничной службы США и Департамента полиции Нью-Йорка, активно участвовавших в расследовании.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship