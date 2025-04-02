Очередной скандал в Вашингтоне — высокопоставленные члены Совета национальной безопасности администрации Трампа вели государственные дела через Gmail.

По данным The Washington Post, высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности администрации Дональда Трампа, включая его главного советника по национальной безопасности Майкла Уолца, использовали Gmail для ведения государственных дел. Издание ссылается на документы и трех неназванных чиновников.

Согласно сообщению, помощник Уолца использовал потребительскую версию Gmail, не предназначенную для работы с государственной информацией, для обсуждения «высокотехнических вопросов с коллегами из других государственных агентств, касающихся чувствительных военных позиций и мощных вооружений в контексте продолжающегося конфликта».

Этот скандал разразился на фоне прошлой утечки, которую журналисты окрестили Сигналгейтом; ранее сообщалось, что несколько членов кабинета министров, включая министра обороны Пита Хегсета, обсуждали секретные военные планы в чате Signal, куда по ошибке был добавлен главный редактор The Atlantic.

Несмотря на призывы к расследованию, Белый дом отверг возможность его проведения, заявив, что «дело закрыто». Однако демократы не намерены позволить скандалу с Signal уйти в прошлое. Конгрессмен Гомес призвал Уолца уйти в отставку, заявив: «Нам нужны серьезные люди на серьезных постах».

После скандала с обсуждением удара по хуситам в чате Signal American Oversight подала 25 марта иск, утверждая, что в переписке содержатся секретные военные данные. Ответчиками названы высокопоставленные чиновники, включая министра обороны и главу ЦРУ.

Это не первый раз, когда высокопоставленные чиновники Капитолийского холма попадают в скандалы с использованием личной почты для ведения служебных дел. Например, Колин Пауэлл и Майк Пенс использовали личную почту для служебных дел. В 2019 году Джаред Кушнер и Иванка Трамп также попали в скандал из-за использования личных почтовых ящиков для официальной переписки.

Скандал вокруг Хиллари Клинтон разразился в 2015 году, когда выяснилось, что, будучи госсекретарем США (2009–2013), она использовала личный почтовый сервер для служебной переписки, вместо официального госдеповского. Это вызвало обвинения в нарушении правил безопасности. ФБР провело расследование и не нашло состава преступления, но признало её действия “крайне небрежными”. Скандал негативно повлиял на её президентскую кампанию 2016 года.