Во вторник, 13 августа, агенты ФБР начали обыск в доме Дмитрия Саймса под Вашингтоном. Саймс – историк и политолог, он живет в России и ведет передачу на российском гостелеканале. «Голос Америки» рассказывает, что известно о происходящем.

В поселке Хантли (Huntly), на юго-западе от Вашингтона, в окружении лесов и полей на территории 53 га стоит особняк. На табличке у въезда в поместье – слово Patria. (Родина – лат.). Сюда 13 августа 2024 года приехали агенты Федерального бюро расследований (ФБР) и начали проводить обыск, о чем первым сообщило местное издание Rappahannock News.

В ФБР отказались рассказать «Голосу Америки» подробности дела, отметив, что расследование продолжается. «ФБР провело санкционированные судом следственные действия», – заявили в ведомстве.



Дом принадлежит Дмитрию Саймсу, российско-американскому политологу, ведущему ток-шоу «Большая игра» на Первом телеканале в России и неофициальному советнику бывшего президента США Ричарда Никсона.

В комментариях российскому государственному агентству РИА Новости Саймс сказал, что никто не уведомлял его о происходящем: «Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью», – заявил политолог.

Согласно налоговой отчетности «Центра национальных интересов», в 2017 году Саймс заработал 586 349 долларов – это в разы выше среднего для столицы США (около 75 тыс. в год).

В июле 2021 года вместе с женой Анастасией Саймс купил дом в Хантли, штат Вирджиния, за 1,6 млн долларов. По оценкам сайта недвижимости Zillow, сегодня этот дом бы стоил 2,26 млн долларов.

Саймсы ранее владели домом в городе Потомак, штат Мерилэнд. В сентябре 2021 года они продали его за 1,9 миллионов долларов, по данным кадастровой базы округа Монтгомери.



Дмитрий Саймс заявил Rappahannock News, что его официально не уведомляли о происходящем, и добавил, что обеспокоен и пребывает в недоумении из-за происходящего. «Я буду предпринимать шаги для получения надлежащей информации и затем буду предпринимать надлежащие действия», – отметил он.

Кто такой Дмитрий Саймс?

Дмитрий Саймс (Dimitri Simes, Дмитрий Симис) родился в Москве 1947 году в семье советской правозащитницы Дины Каминской. Он окончил исторический факультет Московского государственного университета и затем работал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО).

В 1973 году Саймс иммигрировал в США, где стал работать в ведущих аналитических центрах и университетах.

Потом стал неофициальным советником по международным делам бывшего президента США Ричарда Никсона и бывшего госсекретаря Генри Киссинджера. В этом качестве он ездил вместе с Никсоном в СССР.

В 1994 году Никсон назначил Саймса главой «Центра Никсона за свободу и мир», позже ставшего «Центром национальных интересов» (Center for the National Interest), издающим журнал «The National Interest». И центр, и журнал связывают с теорией политического реализма, рассматривающей государства как рациональные субъекты, находящиеся в постоянной конкуренции друг с другом за власть.



На протяжении многих лет Саймс выступал за улучшение отношений между Россией и США.



Саймс многократно упоминался в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, в контексте контактов с кампанией бывшего президента Дональда Трампа в преддверии выборов 2016 года и после его избрания.



Авторы отчета не нашли признаков того, что Саймс или его организация передавали российскому правительству какие-то сообщения от штаба Трампа.

В 2018 году Саймс начал вести передачу «Большая игра» в России, а в 2022-м ушел с должности директора «Центра национальных интересов».

Саймс часто упоминался в прессе после начала расследования о российском вмешательстве в президентские выборы США 2016 года и в особенности после полномасштабного российского вторжения в Украину.

В июне 2023 года он выступил модератором дискуссии с президентом РФ Владимиром Путиным на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.



В конце 2023 года Дмитрию Саймсу вручили награду правительства РФ в области СМИ «за освещение и анализ событий в зоне специальной военной операции (так в России официально называют полномасштабное вторжение в Украину – прим. ред.) и горячих точках планеты».

Обыск у Риттера

Саймс – не единственный американский эксперт, известный своей пророссийской позицией, чей дом недавно обыскивало ФБР.

7 августа американский телеканал Fox News сообщил, что агенты ФБР провели обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в г. Делмар (штат Нью-Йорк). ФБР не прокомментировало ситуацию журналистам издания, но связало обыски с «продолжающимся федеральным расследованием».

Риттер высказывался в поддержку Путина, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и поддерживал российское вторжение в Украину.

В июне американские власти отобрали у него паспорт, когда он собирался вылететь из США для посещения Петербургского экономического форума.

В своем телеграм-канале Риттер связал расследование с возможным нарушением американского закона FARA о регистрации в качестве иностранного агента и назвал его частью проекта по запугиванию журналистов, к которым Риттер себя относит.