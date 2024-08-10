Департамент юстиции США пытается конфисковать $200 млн у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины.

В рамках длительного судебного процесса, который еще не завершен, Департамент юстиции США пытается конфисковать $200 млн у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины, об этом “Голосу Америки” руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращение активов Департамента юстиции США Мэри Батлер. Судебные процессы, касающиеся сотен миллионов долларов украденных украинских денег, продолжаются уже около 20 лет.

“Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас двигаемся вперед. Речь может идти о более чем 200 миллионах долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов,” – цитирует слова Мэри Батлер “Голос Америки”.

Павел Лазаренко был задержан в США 20 февраля 1999 года, когда он бежал из Украины, где он служил премьер-министром с 1996 по 1997 года, т.к. 8 февраля того же года генпрокурор Украины потребовал от Верховной Рады лишить Лазаренко парламентской неприкосновенности, 17 февраля большинство депутатов проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности и дали согласие на его арест.

Согласно рейтингу самых крупных коррупционеров мира, составленному в 2008 году Всемирным банком по совместной программе с ООН «Возвращение украденных активов», Павел Лазаренко вошёл в число десяти самых коррумпированных государственных чиновников мира.

В США Лазаренко признали виновным в отмывании 22,85 миллиона долларов и назначили в форме наказания около 9 лет тюрьмы (фактически в тюрьме он провел около 6 лет) и штраф в размере 10 млн долларов за «финансовые злоупотребления». Федеральный суд Сан-Франциско признал Лазаренко виновным в коррупции, отмывании денег, вымогательстве и мошенничестве; параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также конфискацию денег и штрафы. Украина получила 6,5 млн. долларов от Швейцарии из украденных Лазаренко денег.

Власти Украины неоднократно обращались к США с просьбой о выдаче Павла Лазаренко, однако Штаты отказывали, ссылаясь на отсутствие между государствами договора об экстрадиции.

6 июля 2016 года обозреватель The New York Times Лесли Уэйн сообщил, что Лазаренко проживает со второй супругой Оксаной Циковой и тремя детьми в округе Марин, Калифорния.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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