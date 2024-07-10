Кампания Листос «Лето безопасности»: как калифорнийцам пережить летнюю жару.

Наступление летнего сезона означает, что калифорнийцы, будут сталкиваться с более высоким риском лесных пожаров, дыма от лесных пожаров, жары, перебоев в подаче электроэнергии и опасности на воде.

Спикеры на этом брифинге 2 июля для этнических СМИ, проведенный программой готовности к стихийным бедствиям штата Listos California в партнерстве с Ethnic Media Services и California Black Media, рассказали о ресурсы, доступные для помощи сообществам в подготовке к проблемам, связанным с климатом.

Программа Stay Cool California, известная как «Пакет безопасности летом», представляет собой комплексный набор сообщений и материалов по обеспечению готовности к экстремальным условиям, которые можно использовать.

Службы этнических СМИ и California Black Media продолжат информировать наиболее уязвимые группы населения Калифорнии посредством постоянной серии брифингов для этнических СМИ по всему штату. Брифинги, проводимые ведущими экспертами, будут сосредоточены на обмене жизненно важной информацией и ресурсами, доступными всем калифорнийцам для обеспечения их безопасности в летние месяцы.

“Мы находимся на начальных этапах того, что, по всей видимости, будет довольно продолжительной жарой на большей части территории Калифорнии,” — сказал Дэвид Лоуренс, метеоролог Национального управления океанических и атмосферных исследований.

На минувшей праздничной неделе на большей части внутренней Калифорнии днем ​​дневные температурные максимумы составили от 100F (37C) до 115F (46C), а ночные температуры особо не приносили значительного облегчения, опустившись лишь до 70F (21C) и ниже 80F (27C).

“В масштабе всего штата нет убедительных сигналов, позволяющих предположить, что мы можем увидеть устойчиво высокие температуры в течение этих трех месяцев,” — сказал Лоуренс. “Mы, скорее всего, увидим периоды сильной жары, за ​​которыми последует небольшое облегчение. И продолжительность этой волны тепла, и очень высокие ночные температуры вызывают наибольшее беспокойство с точки зрения воздействия на здоровье.

“Люди действительно недооценивают, насколько опасными могут быть волны жары для калифорнийцев,” — сказала доктор Рита Нгуен, помощник санитарного врача Калифорнии и директор отдела здравоохранения Департамента общественного здравоохранения Калифорнии. “К группам повышенного риска воздействия жары на здоровье относятся те, кто не имеет жилья, работает на открытом воздухе, работает в помещении без кондиционера, пожилые люди, беременные, младенцы и дети, люди с ограниченными возможностями и группы населения с низкими доходами.”

“Любой может стать жертвой опасного для жизни теплового удара, потому что во многом это не обязательно связано с абсолютной температурой, если люди не акклиматизированы,” — объяснила Рита Нгуен. “Здесь, в округе Контра-Коста, сегодня (2 июля) на 10 градусов жарче, чем вчера. Когда происходят резкие изменения, температура не снижается ночью, все это увеличивает риск тепловых ударов или других сопутствующих заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.”

“Хорошая новость заключается в том, что заболевания, вызванные жарой, можно предотвратить,” — продолжила она. “Некоторые из признаков теплового удара включают сильное потоотделение, мышечные судороги, слабость, головную боль, тошноту, рвоту, бледность, усталость, раздражительность и головокружение. Если человек запутался, потерял сознание или у него началась рвота, немедленно обратитесь за медицинской помощью.”

“Наши три совета: избегайте обезвоживания, сохраняйте прохладу и будьте в курсе,” — сказала Рита Нгуен. “Пейте, прежде чем вы действительно почувствуете жажду, чтобы охладить свое тело, когда вы потеете. Воздержитесь от сладких, алкогольных или кофеиносодержащих напитков, которые могут привести к обезвоживанию организма. Не перегревайтесь, адаптируйте свою деятельность к местам с кондиционированием воздуха, когда появляется предупреждение о вреде для здоровья. Если вы не можете его найти, найдите ближайший охлаждающий центр, торговый центр или библиотеку. Также принимайте холодный душ, носите легкую одежду и используйте солнцезащитный крем.”

“В это время изменения климата мы получаем больше предупреждений, и может возникнуть усталость от оповещений. Но когда люди перестают обращать внимание, тогда это становится опасным,” — добавила она.

“Жара является самым смертоносным погодным явлением, намного более смертоносным, чем лесные пожары и другие стихийные бедствия, такие как наводнения,” — сказала Эми Палмер, заместитель директора по кризисным коммуникациям и связям с общественностью Управления по чрезвычайным ситуациям штата (Cal OES).

Что касается сотрудников, правила Калифорнийского отдела безопасности и гигиены труда (Cal/OSHA) включают профилактику заболеваний, возникающих из-за жары, сказала Шарлин Глориани, старший инженер по безопасности Cal/OSHA.

Она подчеркнула, что сотрудники, работающие на открытом воздухе, имеют право пройти обучение по вопросам тепловых заболеваний; право на то, чтобы за их акклиматизацией в сильную жару следили в течение первых двух недель новой работы; должны иметь бесплатный доступ к чистой питьевой воде, к безопасной тени при температуре выше 80F (27С); имеют право на наблюдение у них признаков теплового заболевания выше 95F (35C) и получение отдыха каждые два часа при температуре выше 95F (35С).

По ее словам, 20 июня 2024 года Управление штата Калифорния/OSHA также утвердило правила профилактики заболеваний, возникающих из-за жары, на рабочих местах в закрытых помещениях.

“У Управления административного права есть 30 рабочих дней на рассмотрение предложения, и постановление вступит в силу сразу после одобрения. Оно очень похоже на стандарт для работы на открытом воздухе. Как правило, он применяется, когда температура в помещении превышает 82F (28C), а если она выше 87F (30C), от работодателя требуется внедрение инженерного контроля.”

Чтобы подать жалобу на опасность на рабочем месте или получить информацию о безопасности от сотрудников Cal/OSHA на английском или испанском языке, можно позвонить по телефону 833-579-0927 с 9:00 до 19:00.

“Здесь, в Сакраменто, я руковожу командой быстрого спасения на воде CalOES из 14 человек. Мы проводим около 30 спасательных операций, связанных с водой, в год, что очень много, и, к сожалению, большинство из них связаны со смертельным исходом в результате утопления,” – сказал Эндрю Рамос, капитан пожарной службы Сакраменто.

По его словам, во многом из-за таяния снежных шапок наши водные пути (реки и озера) сейчас холоднее, глубже и быстрее, чем обычно.

“Хотя зайти в них может показаться безопасным, будьте предельно осторожны. Убедитесь, что вы носите спасательный жилет, одобренный береговой охраной, и умеете плавать. Я только что разговаривал с другим капитаном пожарной охраны, и он сказал, что за более чем 30 лет ему никогда не приходилось спасать человека в спасательном жилете.”

Программы аренды спасательных жилетов доступны в округах по всему штату через Отдел водного транспорта и водных путей штата Калифорния.

“Если вы упадете в воду, не паникуйте, дышите медленно и сохраняйте спокойствие,” — продолжил Рамос. “Сбросьте обувь, постарайтесь держать голову над водой, остерегайтесь мусора и пробирайтесь к берегу, если кто-то рядом с вами упадет, пожалуйста, не ныряйте за ним. Бросьте им плавсредство, чтобы они ухватились за него, и позвоните 911.”

“Эти экстремальные погодные условия представляют собой сложную среду для адаптации калифорнийцев,” — сказала Соня Харрис, старший советник Listos California. В ответ после пожара Camp fire в 2019 году офис губернатора Ньюсома создал Listos — образовательную кампанию и ресурсный центр, призванный помочь калифорнийцам подготовиться к стихийным бедствиям.

“Листос расширяет разъяснительную работу по вопросам дыма от лесных пожаров в виде многоязычных видеороликов в социальных сетях, в которых особое внимание уделяется советам, включая понимание и проверку местного индекса качества воздуха (AQI); советует закрывать двери и оставаться внутри, когда AQI высокий; рекомендует подписаться на оповещения об отключении местного плана коммунальных услуг; и поддержание аккумуляторов и телефонов включенными в случае сбоя,” – рассказала она.

“Все инциденты локальные,” — добавила Соня Харрис. “В ходе нашей работы мы узнали, что калифорнийцы готовы подготовиться и помогать своим семьям оставаться в большей безопасности.”

Подписаться на местные оповещения о чрезвычайных ситуациях можно на этой странице.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.