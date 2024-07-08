Экстремальная жара в преддверии одного из главных национальных праздников, Дня Независимости, оказалась главным событием для всей Калифорнии.

Золотой штат пребывает во власти знойной погоды уже неделю. Температура по всей Калифорнии превышает 100F или 37C.

Рекордная температура в 123 градуса по Фаренгейту (50C) была зафиксирована Национальной метеорологической службой 6 июля на территории известного курортного города Палм-Спрингс.

В тот же день в калифорнийской Долине Смерти, одном из самых жарких мест на Земле, тоже был установлен температурный рекорд: столбик термометра поднялся до 127 градусов по Фаренгейту (почти 53C).

И это еще не предел, новые прогнозы говорят о возможном повышении температуры до немыслимых 130 градусов по Фаренгейту (почти 55С).

Только на океанском побережье бриз с океана позволяет охладиться и пережить жару. В связи с прогнозами о чрезмерной жаре губернатор Гэвин Ньюсом поручил Управлению по чрезвычайным ситуациям активизировать оперативный центр штата.

Местные власти также пытаются поддержать жителей, страдающих от чересчур “теплой” летней погоды.

Так, 3 июля, в самый жаркий день на минувшей неделе в Сан-Франциско городские чиновники открыли все общественные бассейны для бесплатного посещения, чтобы помочь горожанам справиться с жарой.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship