Исследование: средняя годовая стоимость содержания дома в Калифорнии составляет $28 790.

Bankrate, компания, предоставляющая потребительские финансовые услуги, опубликовала результаты своего исследования, касающегося скрытых затрат на домовладение в США. Были проанализированы средние годовые расходы, связанные с владением и содержанием дома на одну семью по всей стране и в каждом штате в 2024 году по сравнению с 2020 годом. Эти затраты не включают платежи по ипотеке, но включают налоги на недвижимость, страхование домовладельцев, затраты на электроэнергию, счета за Интернет и кабельное телевидение, а также обслуживание дома.

Исследование показало, что с начала пандемии Covid средняя годовая стоимость владения и содержания дома на одну семью выросла по всей стране на 26% и составляет более 18 000 долларов в год. С самым дорогим содержанием дома сталкиваются собственники в Калифорнии, на Гавайях и в Нью-Джерси, где они платят более 25 000 долларов в год.

Согласно исследованию, по состоянию на март 2024 года в Калифорнии средний годовой счет за содержание дома равен $28 790: средняя цена продажи дома на одну семью составила $848 300, что означает расходы на содержание в размере $16 966 в год. Кроме этого, домовладельцы в Золотом штате платят налог на недвижимость $6 832, за страховку $1572, за кабельное телевидение и Интернет $1434 долларов США и счета за электроэнергию $1986.

Bankrate подчеркивает, что текущие расходы на дом завышены за счет стоимости дома.

Опережают Калифорнию Гавайи с их $29 015 в виде годовых расходов на содержание дома, а догоняет Золотой штат Массачусетс ($26 313), Нью-Джерси ($25 573) и Коннектикут ($23 515).

В исследование подчеркивается, что затраты на владение жильем выросли на 26% в национальном масштабе, но самое большое и стремительное увеличение стоимости содержания дома в период с 2020 по 2024 год произошло в Юте (рост на 44%), Айдахо (рост на 39%) и на Гавайях (рост на 38%).

В число штатов с самыми низкими в США средними годовыми затратами для домовладельцев входят Арканзас ($11 692), Кентукки ($11 559), Миссисипи ($11 881), Алабама ($12 259 ) и Индиана ($12 259).

На Аляске, в Техасе и Луизиане наблюдался наименьший процентный рост расходов на владение жильем с 2020 по 2024 год: на Аляске и в Техасе рост составил 14%, а в Луизиане – 15%

23 мая в интервью The Financial Times министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность по поводу существенного роста стоимости жизни. Она заявила, что, хотя заработная плата значительно выросла, произошло значительное повышение цен.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о рекордном скачке цен на недвижимость в Калифорнии.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship