Не успели калифорнийцы обрадоваться понижению температур и отдохнуть от недели изнуряющей жары, как Национальная метеорологическая служба (NWS) выпустила предупреждение об очередной волне летнего зноя, согласно которому, начиная со среды (в некоторых районах с вечера вторника) и до вечера пятницы, калифорнийцы снова почувствуют очень высокие температуры: от 90F (30C) до 113F (45C) с “ограниченным ночным охлаждением”.

Поэтому агентство рекомендует максимально ограничить активность на улице в дневные и вечерние часы, потреблять много воды, а также проверять своих престарелых родственников и друзей.

Предупреждение о жаре действует с вечера вторника до 20:00 пятницы для внутренних районов Монтерея, Сан-Бенито, Сакраменто, северная и центральная долина Сакраменто, Мазерлод, округа Шаста, округа Колуса; с 11:00 среды до 20:00 пятницы для Норт-Бэй, Ист-Бэй, долины Санта-Клара, включая Сан-Хосе, и восточных холмов Санта-Клары. Предупреждение о чрезмерной жаре действует и с 11:00 среды до 20:00 пятницы для внутренних гор Норт-Бэй, внутренних долин и холмов Ист-Бэй, долины Санта-Клара, включая Сан-Хосе, и восточных холмов Санта-Клары.

“Жаркие условия могут привести к опасным для жизни последствиям или серьезным последствиям для торговли или путешествий,” — говорится в предупреждении NWS. “Для большей части населения существует риск, от высокого до очень высокого, из-за продолжительной жары с практически полным отсутствием облегчения в ночное время.”

В районе Сакраменто ожидается повышение дневных температур до 100-113F (38-45С).

В Лос-Анджелесе длительная волна жары продолжит приводить к тому, что погодные условия станут критическими для возникновения пожаров, поэтому рекомендуется особое внимание обращать на поваленные деревья. Жителей предупредили о возможных отключениях электричества.

Поэтому стоит запастись льдом, пить много жидкости, оставайтесь в помещении с кондиционером, держитесь подальше от солнца, проверять состояние родственников и соседей, не оставлять маленьких детей и домашних животных в машинах без присмотра, т.к. салон автомобиля достигает смертельной температуры за считанные минуты.

Носите легкую и свободную одежду, избегайте обезвоживания и берегитесь теплового удара, он может быть смертельным, при малейшем подозрении на него звоните 911!