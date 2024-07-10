Этим летом компания роботакси Waymo открыла новую возможность для всех жителей и гостей города Сан-Франциско.

Пользователи нового вида транспорта теперь могут воспользоваться беспилотным такси без каких-либо ограничений.

До этого людям приходилось попасть в некий список ожидания, чтобы проехаться в автомобиле без привычного водителя.

Вызвать авто компании Waymo может любой желающий. Для этого лишь необходимо иметь соответствующее приложение на своем девайсе.

<small>Powered by <a href="https://embed.tube/embed-code-generator/youtube/">youtube embed video</a> generator</small>

Известно, что необычным такси успели воспользоваться сотни тысяч человек.

Снятие ограничений поможет компании набрать большую популярность.

Правда, безграничная услуга пока доступна только для поездок в пределах сити.

Ожидается, что Waymo совсем скоро снимет все ограничения и в других городах, где уже обкатывает дороги без водителей. Сегодня услуги роботакси доступны ограниченному количеству людей в Лос-Анджелесе и Остине.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com