Этим летом компания роботакси Waymo открыла новую возможность для всех жителей и гостей города Сан-Франциско.
Пользователи нового вида транспорта теперь могут воспользоваться беспилотным такси без каких-либо ограничений.
До этого людям приходилось попасть в некий список ожидания, чтобы проехаться в автомобиле без привычного водителя.
Вызвать авто компании Waymo может любой желающий. Для этого лишь необходимо иметь соответствующее приложение на своем девайсе.
Известно, что необычным такси успели воспользоваться сотни тысяч человек.
Снятие ограничений поможет компании набрать большую популярность.
Правда, безграничная услуга пока доступна только для поездок в пределах сити.
Ожидается, что Waymo совсем скоро снимет все ограничения и в других городах, где уже обкатывает дороги без водителей. Сегодня услуги роботакси доступны ограниченному количеству людей в Лос-Анджелесе и Остине.
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship
Руслан Гуржий, SlavicSac.com