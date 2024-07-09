“Дом хлеба” и другие дома фамилии Шевченко

В предыдущих расследованиях «Славянский Сакраменто» публиковал информацию о доходах от духовной деятельности протестантского деятеля Александра Шевченко, представляющимся евангелистским гуру в Сакраменто, штат Калифорния. Наступило время опубликовать информацию о роскошной недвижимости, которой либо владеет, либо управляет Шевченко.

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Внушая своим последователям, что следует «собирать сокровище на небесах», такие «духовные лидеры» как Шевченко, нисколько не смущаясь, копят себе бренные богатства здесь, на земле.

Следует подчеркнуть, что в излагаемом ниже списке объектов недвижимости не принимались во внимание дома, стоимость которых меньше одного миллиона долларов. В разное время семья Шевченко владела различными объектами недвижимости, стоимость которых была существенно ниже вышеназванной суммы и внимание ей в данном исследовании мы практически не уделяем.

Дом на горе

Итак, первая недвижимость, которая бросается в глаза – просторный двухэтажный дом в одном из элитных районов города Роклин (пригород Сакраменто). В доме, площадью 5,809 квадратных футов, находятся 4 спальни и 4,5 ванные комнаты/туалеты. Стоимость недвижимости на сегодняшний день, по оценке властей округа, – 1,2 миллионов долларов, хотя различные риэлторские агентства оценивают ее на сумму от $1,5 млн до $2,2 млн.

Дом под горой

Еще один роскошный особняк, принадлежащий Шевченко, был обнаружен «Славянским Сакраменто» рядом, в той же городской черте буквально в нескольких милях от первого. Стоимость второго дома, площадью 4,013 квадратных футов с солнечными панелями на крыше, 5 жилыми комнатами, 6 ванными комнатами и с захватывающим видом на близлежащие горы, составляет примерно 1,4 миллиона долларов.

Дизайнерский дом Влада и Елены Шевченко

Занимаясь данным расследованием, мы наткнулись на еще одну интересную находку: опять же, в регионе Сакраменто обнаружилась еще одна примечательная недвижимость клана Шевченко – миллионный особняк с фантазийным оформлением. В 3-х комнатном доме, оформленном на Влада и Елену Шевченко, в частности, можно обнаружить вензельные лестницы, комнату с джакузи, гараж на несколько машин, и т.п. и д.т.

Дом расположен на участке размером 1 акр в непосредственной близости к Сакраменто. По нашей информации, семейная пара продала этот дом в 2015 году за 700 тысяч долларов. Сегодня эта жилая недвижимость оценивается около 1 миллиона долларов.

Бизнес-офисы и прочая недвижимость

Продолжительное время А.Шевченко занимался миссионерской деятельностью, располагаясь в своей штаб-квартире в одном из районов Сакраменто – Норт Хайлендс. В этом же районе находилось здание офиса международного служения “Угол”, и непродолжительное время действовала администрация церкви «Дом хлеба», учредителем которой также являлся Александр Шевченко.

Это коммерческая недвижимость была приобретена его родным братом, Владом Шевченко, в 2002 году за $300 000. В 2016 году Александр собирает деньги со своих последователей по всему миру, чтобы выкупить это здание у своего брата, который на тот момент занимался «хлебным бизнесом», всячески кооперируя с Александром в его духовных и мирских делах. В итоге, вышеупомянутое здание было выкуплено у брата за $350 000, а затем, спустя буквально два года, продано миссии «Бог усмотрит» за $375 000.

Сегодня в распоряжении у Шевченко находится бизнес-офис в г. Роклин, откуда функционирует так называемое «Служение Александра Шевченко». Примерная оценочная стоимость этого офиса составляет как минимум $500 000.

Кроме всего прочего, Александр Шевченко приложил руку с созданию и функционированию детской миссии «Агапе», осуществляющей миссионерскую и благотворительную помощь в России и близлежащих государствах. Президентом организации является Алекс Федорчук, а имя А. Шевченко неоднократно появляется в ежегодных налоговых отчетах в главное Налоговое управление США. По подсчетам «Славянского Сакраменто», с 2006 по 2022 годы организации удалось собрать около 10 миллионов долларов в виде пожертвований.

Доходы церкви «Дом хлеба»

В распоряжение «Славянского Сакраменто» имеются также налоговые отчеты церкви «Дома хлеба» за 2006-2009 годы. Согласно этим финансовым документам, вышеуказанная религиозная организация собрала свыше 4 миллионов долларов всего за три года после своего образования. Значительную часть этих денег церковь тратила на администрацию, поездки и оплату медиа-услуг.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com