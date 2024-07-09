Байден: Украина может остановить и остановит Путина

В зале Эндрю Меллона в Вашингтоне состоялось торжественное открытие юбилейного саммита НАТО. Президент Байден выступил с приветственной речью на праздновании 75-летия НАТО, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Во вторник вечером президент США Джо Байден выступил с приветственной речью на официальном открытии саммита НАТО в Вашингтоне, которое прошло в историческом месте – Аудитории Эндрю Меллона.

Аудитория Эндрю Меллона – исторический зал в неоклассическом стиле на 750 мест, расположенный в так называемом Федеральном треугольнике, куда входят еще 9 крупных городских и федеральных офисных зданий столицы США. Подписание Североатлантического договора, учредившего НАТО, произошло именно здесь 4 апреля 1949 года.

Переживший холодную войну, Варшавский договор, и просуществовавший уже дольше чем Советский Союз, Североатлантический альянс празднует свое 75- летие в месте своего рождения – столице США, Вашингтоне.

В своей приветственной речи глава Белого Дома подробно остановился на достижениях и на новых вызовах для Североатлантического альянса.

«Мне приятно принимать вас в этот знаменательный год, с гордостью оглядываться назад на все, чего мы достигли, и смотреть в наше общее будущее с силой и решимостью, — сказал Байден. – Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо».

Выступлению Байдена предшествовали кадры исторических интервенций НАТО, обращения президентов США к союзникам и эмоциональные цитаты о значении слова «хороший друг».

«Вместе мы восстановили Европу из руин войны, высоко держали факел свободы в течение долгих десятилетий холодной войны. Бывшие противники стали нашими товарищами по демократии, – сказал Байден. – Когда на Балканах разразилась война, мы вмешались, чтобы восстановить мир и остановить этнические чистки».

Байден напомнил, что когда 11 сентября 2001 года было совершено нападение на США, то все союзники по НАТО, поддержали Америку, впервые в истории НАТО использовав статью 5 Договора о коллективной безопасности и признав нападение на Соединенные Штаты – нападением на всех членов альянса.

«Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо. В течение многих лет Финляндия и Швеция были нашими ближайшими партнерами. Теперь они решили официально присоединиться к НАТО. По этой причине сила и значение статьи 5 НАТО – возросли», – подчеркнул американский президент.

Байден особо отметил, что когда в 2020 году он был избран президентом, то только девять союзников по НАТО тратили на оборону 2% ВВП. В этом году – 23 страны-союзницы потратят как минимум 2%, а некоторые – и больше.



Байден подробно остановился на теме российской агрессии против Украины.

«В Европе продолжается агрессивная война Путина против Украины. И Путин хочет ни больше ни меньше, как полного подчинения Украины, хочет положить конец украинской демократии, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с лица земли. Он не остановится на Украине, не заблуждайтесь. Украина может остановить и остановит Путина», – заявил глава Белого дома.

Президент США напомнил: «Вместе мы создали глобальную коалицию, чтобы противостоять России, предоставили значительную гуманитарную помощь, и вместе мы предоставили Украине достаточно, чтобы защитить ее и себя: боевые бронированные машины, системы ПВО, ракеты большого радиуса действия и миллионы единиц боеприпасов».

«Подавляющее большинство американцев понимают, что НАТО обеспечивает безопасность для нас всех. Тот факт, что обе партии – Республиканская и Демократическая – представлены здесь сегодня, является свидетельством этого. – сказал в заключении Джо Байден. – Американский народ знает, что весь прогресс, достигнутый нами за последние 75 лет, произошел под защитой НАТО. И американский народ понимает, что произошло бы, если бы в Европе не было американских войск».

Сразу после выступления Джо Байден вручил Президентскую медаль Свободы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Вы руководили этим альянсом в один из самых важных периодов в его истории… Вы отложили свои семейные планы, когда началась российская война в Украине… Сегодня НАТО сильнее и энергичнее. И люди по всей Европе и Северной Америке в будущем пожнут плоды вашего труда», – заявил президент Соединенных Штатов.

Русская служба «Голоса Америки» вела прямую трансляцию в соцсетях с открытия юбилейного саммита НАТО.