Руководство христианской миссии God Will Provide («Бог усмотрит») со штаб-квартирой в Портленде, штат Орегон, объявило о покупке здания, в котором на протяжении 14 лет базируется миссия пастора Александра Шевченко «Угол». Ранее Шевченко также выступал с просьбой о помощи в приобретении данной недвижимости, расположенной в одном из районов Сакраменто.

Как рассказал представитель церкви God Will Provide в Сакраменто Александр Петров, школа для миссионеров будет готовить евангелистов из церковной молодежи и выпускников реабилитационных центров миссии. God Will Provide ведет сбор средств на приобретение здания для новой школы. На данный момент в фонд внесено уже более $60 000 из требующихся $372 000.

“Мы рады сообщить, что под руководством Господа собираемся открыть миссионерскую школу в Сакраменто, штат Калифорния. Как вы, возможно, знаете, God Will Provide Sacramento ведет миссионерскую деятельность в таких странах как Гондурас, Панама, Перу, Белиз, Уругвай и Россия. Этим проектам постоянно требуются люди, готовые к миссионерской работе и обладающие необходимыми для этого умениями. Открытие местной школы позволит нам обучать миссионеров на индивидуальной основе и поддерживать с ними рабочие отношения. Благодаря этому каждый отправленный нами в миссию человек будет иметь все необходимые инструменты для того, чтобы нести в мир учение Господа, – говорится на краудфандинговом сайте YouCaring. – Чтобы осуществить эти задачи, мы собираемся приобрести для миссионерской школы здание в Сакраменто. Мы хотели бы вступить с вами в сотрудничество с целью приобретения этого здания и приспособления его для обучения и тренировок будущих проповедников”.

На данный момент миссией «Бог усмотрит» создано точек по всему миру, три принадлежащих ей реабцентра находятся в Сакраменто, сообщают в миссии.

Курс обучения в религиозном заведении составляет 3 месяца. Для более полного погружения в учебу студентам, изучающим духовные дисциплины, будет ограничено использование социальных сетей и Интернета.

Миссия God Will Provide («Бог усмотрит») была основана в 2004 г. Петром Нахайчуком из Портленда. Сегодня она насчитывает более трех десятков точек по всему миру, в том числе реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых, детские дома и церкви.

Стоит отметить, что на здание 1967 года постройки, которое, по данным администрации округа Сакраменто, на данный момент оценивается в $360 тыс. и принадлежит миссии “Угол”. Ранее здание было оформлено на семейный фонд Владимира и Елены Шевченко.

Как уже сообщал “Славянский Сакраменто”, в прошлом году пастор церкви «Дом Хлеба» Александр Шевченко собирал деньги на выкуп помещения у своих родственников. Приобретение предназначалось для миссии «Служение Александра Шевченко» и команды миссии «Угол», которая уже более десятилетия арендует данное помещение. Согласно информации, опубликованной на сайте YouCaring, команде священнослужителя удалось собрать $117 тыс. при заявленной цели в $95 тыс.