Как иммиграционный план Трампа может навсегда изменить Америку?

Во время своей первой администрации Дональд Трамп предпринял попытку серьезных изменений в иммиграционной системе, разлучил семьи на границе, ввел «мусульманский запрет», отменил TPS для гондурасцев и DACA для мечтателей (Dreamers), а также применил административные меры к легальной иммиграции и системе предоставления убежища. Большинство этих действий было отменено администрацией Байдена.

На этот раз, если Трамп будет избран, у его лагеря гораздо более амбициозные планы: массовые депортации и лагеря для задержанных, замораживание категорий легальной иммиграции, наказание граждан и законных резидентов, если они учатся или живут с лицами без документов; а также уже есть команда, ожидающая своего часа осуществить эти радикальные реформы.

На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 14 июня группа экспертов проанализировала план, подробно описанный в документе Project 25 Фонда Наследия на сотнях страниц, и его потенциальное влияние на американцев, иммигрантов и экономику.

“Проект 25” — новейшая версия “Мандата на лидерство”, серии сборников, опубликованных The Heritage Foundation, в которых рекомендуется проводить консервативную политику федеральным правительством, — включает более 175 изменений в иммиграционной политике и главу, написанную Кеном Куччинелли, директором иммиграционной службы при президенте Трампе.

“Эта политика отказывается от традиционных консервативных ценностей, таких как поддержка роста бизнеса, децентрализация власти от федерального правительства и уменьшение бюрократических препятствий, часто приводя к обратному,” — сказала Сесилия Эстерлайн, аналитик по иммиграционным исследованиям в Центре Нисканен. “К ним следует относиться серьезно; Президент Трамп выполнил почти 64% рекомендаций предыдущего Мандата на лидерство в течение первого года своего правления.”

“Используя исполнительную власть, без Конгресса, они надеются ввести задержки в обработке,” — продолжила она. “Например, визы H2A и H2B являются сезонными визами для поддержки сельскохозяйственной, строительной, лесной и гостиничной отраслей. В «Проекте 2025» утверждается, что не следует публиковать какие-либо обновления для стран, отвечающих определенным критериям, что, по сути, приведет к остановке программы.”

В 2022 году Министерство труда США сертифицировало 370 000 временных рабочих мест H2A, а в 2024 году ограничение на количество виз H2B было увеличено с 66 000 до 130 716.

“Они также создают новые стандарты, ограничивающие прием целых категорий иммиграции; например, если считается, что у любого из них имеется чрезмерное отставание,” — добавила Сесилия Эстерлайн. “Однако не определяется, что такое “чрезмерный”.”

Другая политика будет обрабатывать каждое одобрение через дополнительный офис, который в настоящее время рассматривает около 35 000 дел в год, а не через Службу гражданства и иммиграции США (USCIS), которая в 2022 году завершила 8,6 миллиона дел.

По ее словам, Project 25 также рекомендует отказывать Департаменту образования в кредитах на основании обязательного обмена информацией с федеральным правительством тем штатам, которые разрешают обучение в штате “нелегальным иностранцам”, включая получателей DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals – Отсрочка действий для иммигрантов без документов, которые прибыли в США в детстве).

Хотя в настоящее время право на федеральную помощь студентам имеют только граждане и обладатели грин-карты, плата за обучение в штате определяется в соответствии с условиями проживания, определенными штатом. В настоящее время 26 штатов и округ Колумбия позволяют получателям DACA претендовать на обучение в штате, а 23 штата и округ Колумбия разрешают иммигрантам без документов, соответствующим минимальному сроку проживания, иметь право на участие.

Около 10,7 миллиона американских студентов обучаются в высших учебных заведениях штатов, разрешающих обучение в штате «нелегальным иностранцам». В соответствии с этой политикой до 67% всех студентов высших учебных заведений США могут потерять доступ к федеральной помощи, поскольку их штат предлагает обучение в штате для студентов, не имеющих документов или студентов DACA.

“В дополнение к этим предложениям, большая часть политики первой администрации Трампа будет повторно реализована в той или иной форме во время второго срока,” – сказал Дэвид Дж. Бир, директор по иммиграционным исследованиям в Институте Катона.

“Эта политика включает в себя расширение «запрета на мусульман», включив в него больше немусульманских стран, таких как Венесуэла; ограничение спонсорства по паролю для нынешних 30 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, ежемесячно въезжающих в США; удаление приложения CBP One, позволяющего осуществлять 1500 легальных миграций в день с юго-западной границы; и сокращение программы приема беженцев, которая в последний год правления Трампа была ограничена ниже 10 000 — это самый маленький лимит в истории, на 90% меньше, чем при Обаме, и значительно меньше, чем более 100 000 принятых беженцев, прогнозируемых в этом году при Байдене.

“Трамп покинул свой пост в 2020 году с самым большим количеством арестов пограничниками за любой декабрь, начиная с 1999 года, и выслал больше людей, главным образом, за счет увеличения числа иммигрантов, содержащихся под стражей,” – сказал Дэвид Дж. Бир.

“На этот раз масштабы и близко не такие,” — продолжил он. “Поскольку Трамп проводит предвыборную кампанию, призывая задерживать и депортировать от 15 до 20 миллионов человек, используя Национальную гвардию, и принуждать города-убежища к соблюдению требований, удерживая федеральные средства.”

“Это незаконно и антиконституционно,” — добавил он. “Единственный вопрос заключается в том, есть ли кто-нибудь, кто может помешать президенту, любому президенту, нарушать Конституцию таким образом.”

“Иммиграционная программа Трампа представляет собой три взаимосвязанные угрозы в виде массовой депортации, политического насилия и угрозы американской демократии, где закон становится вызовом, который нужно преодолеть, а не препятствием для обуздания видения,” — сказал Закари Мюллер, старший директор по исследованиям для America’s Voice Education Fund.

По его словам, призывы кампании депортировать от 15 до 20 миллионов иммигрантов намного превышают фактическую численность незарегистрированного населения страны. По состоянию на 2021 год в США насчитывалось 10,5 миллионов нелегальных иммигрантов — около 3% от общей численности населения и 22% населения иностранного происхождения, что является самым низким показателем с 1990-х годов. В период с 2007 по 2021 год численность незарегистрированного населения США сократилась на 1,75 миллиона человек, или на 14%.

“Они собираются преследовать не только вновь прибывших, но и 80% населения без документов, которое называет США домом с 2010 года: учитель второго класса из DACA, помощник по медицинскому обслуживанию на дому из TPS, сельскохозяйственный рабочий, поставляющий еду в продуктовый магазин,” — сказал Мюллер. “Не будет хаоса и для тех, кто потеряет этот правовой статус. По одной из оценок, если этот план вступит в полную силу, это может затронуть более 4,4 миллиона детей-граждан США.”

“Хотя Закон Posse Comitatus, который запрещает военным обеспечивать соблюдение обычных гражданских законов, также запрещает им принуждать к массовой депортации, другие люди, такие как Стивен Миллер и Кен Куччинелли, будут предлагать политику предоставления себе и красным губернаторам штатов военных полномочий,” – продолжил он. “Будь то Закон о восстании или утверждение заговора белых националистов о том, что иммигранты представляют собой буквальное военное вторжение.”

“По мере роста расходов республиканской кампании растет и риторика вокруг «вторжения» иммигрантов. По данным AdImpact, это слово появилось в 27 телевизионных рекламных роликах кандидатов от республиканской партии на общую сумму более 5 миллионов долларов. Для сравнения, в 2022 году слово «вторжение» появилось в 22 рекламных объявлениях на общую сумму 3,3 миллиона долларов; в 2020 году он появился в четырех рекламных объявлениях стоимостью менее 300 000 долларов,” – рассказал Закари Мюллер.

“Госсекретарь Департамента внутренней безопасности неоднократно предупреждал, что язык вторжения и замещения стал основной темой для разговоров об иммиграции со стороны республиканцев в этом цикле,” — сказал он. “Развитие этого антидемократического заговора является безосновательным мифом об угрозе голосования неграждан.”

“Речь идет не только об этих отдельных политиках,” — добавил Мюллер. “Закладывая основу для того, чтобы их сторонники поверили в то, что выборы были сфальсифицированы, Трамп и республиканцы могут оказаться в шаге друг от нового жестокого нападения на нашу демократию.”

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com