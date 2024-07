Минул год после того, как Верховный суд отменил позитивную дискриминацию: что изменилось?

Год спустя после того, как Верховный суд США отменил позитивную дискриминацию: что изменилось?

Историческое постановление прошлым летом отменило десятилетия прецедентов, положив конец способности колледжей и университетов – государственных и частных – рассматривать расу как один из многих факторов при принятии решения о приеме квалифицированных абитуриентов.

После того, как рассеялась пыль от шока, вызванного принятием решения, последовал бурный год с приемом в колледжи: данные за неполный год показывают, что заявлений от небелых студентов стало больше, чем когда-либо. Но эта тенденция была несколько омрачена разочаровывающим развертыванием FAFSA (бесплатной заявки на федеральную помощь студентам), сопровождавшейся задержками и сбоями, что, вероятно, окажет серьезное влияние на набор цветных студентов.

Новая реальность еще не прояснилась, но на еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 28 июня эксперты и правозащитники обсудили наблюдаемые ими тенденции, то, как адаптируются высшие учебные заведения и что ждет будущее в тот момент, когда доверие американцев к высшему образованию достигло исторического минимума.

Спикеры согласились, что задержки с федеральной помощью – и, следовательно, с обязательствами по зачислению – затрудняют видение будущего для цветных студентов. Однако после июня 2023 года многие учреждения после принятия решения сократили программы разнообразия, равенства и инклюзивности (Equity and Inclusion (DEI) и полностью прекратили отслеживать данные о приеме по расовой принадлежности, хотя ни DEI, ни отслеживание не запрещены решением суда.

По мнению спикеров, будущее равных возможностей для цветных учащихся может зависеть от того, продолжат ли школы по всей стране чрезмерно затягивать решение суда за пределы процесса приема, и будет ли учащимся разрешено учитывать расу и происхождение с помощью альтернативных способов, таких как вступительные эссе и стипендии.

“Задержки и ошибки при подаче бесплатной заявки на федеральную помощь студентам (Free Application for Federal Student Aid, FAFSA) — впервые, когда крайний срок подачи заявок был перенесен с 1 октября на 31 декабря 2023 года — усугубились новой формой заявки, включающей просчеты в формулах, используемых для определения помощи. Эта суматоха существенно повлияла на нашу способность видеть, что происходит с набором в колледжи в следующем году,” — сказал доктор Викаш Редди, старший директор по политическим исследованиям The Campaign for College Opportunity.

“Из-за продолжающихся сбоев в работе FAFSA многие университеты отложили сроки набора учащихся, поэтому мы еще не знаем, какими будут занятия в новом году,” — пояснил он. “Многие университеты, в том числе Йельский, даже не могут сказать нам, как проблемы FAFSA повлияли на прием абитуриентов из числа меньшинств, потому что они отделили данные об их расовой и этнической принадлежности от данных о приеме.”

“Более широкое воздействие на финансирование программ DEI было пугающим,” – продолжил он. “Официальные лица в Миссури, Кентукки и Висконсине, в частности, интерпретируют решение Верховного суда как означающее, что стипендии, учитывающие расовую принадлежность, также должны быть прекращены. Только в 2023 году по всей стране, особенно в Техасе и Флориде, было внесено более 45 законопроектов штата, направленных на финансирование DEI.”

Он рассказал, что Университет Миссури недавно попытался переклассифицировать созданные донорами стипендии, предназначенные для студентов из числа меньшинств, в то время как Университет Юты закрыл центры для чернокожих, ЛГБТК-студентов и женщин в соответствии с HB 261, новым законом штата Юта, который запрещает студенческие услуги для отдельных студентов на основе на «характеристики личности».

“Однако есть учреждения, пытающиеся найти справедливые пути развития высшего образования» с помощью таких мер, как целостный анализ,” — сказал Вика Редди. Например, Калифорния объявила вне закона учет расовой принадлежности в государственном образовании с 1996 года в соответствии с Предложением 209, под руководством Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Калифорнийского университета в Беркли мы стали свидетелями того, как в последние годы появились некоторые из самых разнообразных классов за 25 лет.”

“Это символично отражает цель атаки на “Позитивные действия (Позитивная дискриминация),” — сказала Джин Хи Ли, директор по стратегическим инициативам Фонда правовой защиты NAACP — Ложь о том, что мы уже живем в мире равных возможностей… Сейчас мы находимся во времени, когда администраторов университета обвиняют в дискриминации, потому что они хотят устранить давние барьеры для маргинализированных людей.”

“Это не новость. Эти нападки на программы DEI последовали за атаками на так называемую “теорию критической расы” в классах K-12 и высших учебных заведений несколько лет назад, сразу после лета 2020 года,” — продолжила она, — с крупнейшей демонстрацией гражданских прав в нашей стране. Истории страны, когда люди всех слоев общества собрались вместе, чтобы продемонстрировать свое неприятие расового неравенства».

“В основе этих вопросов лежит то, живем ли мы в стране, которая собирается решить проблему нашего неравенства, — добавила она, — или верим в это ложное представление о том, что мы живем в обществе, не учитывающем расовые различия.”

“Используя такие термины, как «нулевая сумма», отмена программы «Позитивных действий Позитивной дискриминации)» отделила американское азиатское сообщество от других цветных сообществ и разделила всех нас,” — сказал Джон К. Янг, президент и исполнительный директор организации американцев азиатского происхождения Содействие справедливости – AAJC.

“В ходе самого судебного разбирательства судья окружного суда установил, что после того, как были представлены обширные доказательства, не было никаких данных, подтверждающих утверждение о том, что американцы азиатского происхождения подвергаются дискриминации,” — объяснил он, — “и до принятия решений в класс Гарвардского университета, например, было примерно от 26% до 28% американцев азиатского происхождения.”

“Но американцы азиатского происхождения страдают от этих решений и получают выгоду от инициатив по разнообразию уже после получения высшего образования,” – продолжил он. “Азиатско-американское сообщество страдает от мифа о “образцовом меньшинстве”, предполагающего, что у нас дела идут лучше, чем у общества в целом, и поэтому такие усилия, как «Позитивные действия» и DEI, не приносят им пользы. Это противоречит нынешней демографической ситуации.”

Например, американцы азиатского происхождения составляют лишь 3% руководителей в корпоративной Америке, в то время как они составляют около 7% от общей численности населения США. Для американцев азиатского происхождения также наблюдается снижение на 80% при переходе с должностей начального уровня на уровни высшего руководства или совета директоров корпораций. Белые люди в два раза чаще получают повышение по службе, чем их азиатско-американские коллеги; фактически, белые воротнички американцев азиатского происхождения представляют собой наименее вероятную группу среди представителей любой расы, которая может быть повышена до руководящих должностей.

“Равный доступ к образованию никогда не был игрой с нулевой суммой,” — добавил Джон К.Янг. “Мы слышали много историй от американских студентов азиатского происхождения, решивших, что они вообще не хотят подавать заявление в конкретный колледж, потому что они не уверены, будут ли рассматривать их заявления и каким образом.”

“Усилия сторонников решения Верховного суда распространить это постановление за пределы высшего образования, бросить вызов инициативам DEI по всем направлениям отвлекают нас от усилий по обеспечению того, чтобы неучет расовой принадлежности при поступлении по-прежнему обеспечивал равные возможности для цветных абитуриентов,” — сказал Томас А. Саенс, президент и главный юрисконсульт Мексикано-американского фонда правовой защиты и образования. “Когда данные о приеме действительно появятся после завершения бурного цикла развертывания FAFSA, цифры могут точно не отражать полное влияние судебного решения.”

“Например, после принятия Proposition 209, запрещающего расовую принадлежность в государственных школах Калифорнии, многие заявили, что сокращение числа латиноамериканских учащихся преувеличено. Это было ложью и будет ложью по всей стране,” — заявил Томас А. Саенс. “Потому что латиноамериканское сообщество — это молодое и растущее сообщество. Таким образом, число латиноамериканских студентов, имеющих право на поступление в колледж, по возрасту резко увеличится в ближайшие годы, что смягчает данные о падении количества поступающих, однако это не означает, что последствия будут менее серьезными.”

“Учреждения, получающие федеральное финансирование, такие как Гарвард и практически все остальные частные университеты в стране, которые не собирают данные о расовой принадлежности, чтобы гарантировать, что их критерии приема не будут иметь неоправданного дискриминационного эффекта, нарушают тот же самый закон, который использовался в решении,” — продолжил Саенс. “Раздел VI Закона о гражданских правах 1964 года, который также запрещает расовую дискриминацию получателей федерального финансирования, включая практически все университеты США, государственные или частные.”

“Альтернативные критерии приема, которые устранят или сведут к минимуму дискриминационное воздействие многих нынешних критериев,” — сказал Саенс, рассуждая о том, что можно сделать для обеспечения равных возможностей в ответ на решение о позитивных действиях. “Включая«не только стандартизированные тесты, которые уже давно продемонстрировали такой дискриминационный эффект, но и рекомендации консультантов, рекомендации учителей и даже рекомендации тех, кто получает назначение на курсы высокого уровня AP и IB (Международный бакалавриат). Такова сейчас правовая ситуация, мы пока не знаем, чем закончится новая реальность.”

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com