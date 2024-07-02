Домовладельцы сталкиваются с повышением страховых тарифов

Американские домовладельцы сталкиваются с кризисом доступности из-за повышения страховых тарифов.

В прошлом получить или сохранить страховку домовладельцев было относительно легко. Однако, поскольку изменение климата увеличивает частоту и суровость экстремальных погодных явлений, страховщики – особенно в регионах, наиболее пострадавших от наводнений и пожаров – повышают свои ставки или полностью отказываются от подобного страхования, что влияет на доступность жилья и страхования от пожара.

Серьезный и неотложный кризис на рынке страхования домовладельцев – это не то, о чем должны заботиться только домовладельцы: побочный эффект, вероятно, будет ощущаться на рынках жилья и ипотеки, а также на местной экономике.

Это также является признаком тревожного роста количества и серьезности погодных и климатических катастроф в Соединенных Штатах, которые в прошлом году побили рекорды по частоте и стоимости. На еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 7 июня спикеры рассмотрели эту проблему, объяснили, как она влияет на жизнь людей, и обсудили возможные решения, в которых важную роль играют страховая отрасль, правительство и простые люди.

Даже те, кто не является домовладельцем, страдают как от растущей серьезности климатических катастроф в США, так и от побочного эффекта рынка страхования жилья на более широкие рынки жилья и местную экономику.

В отчете Совета по страховым исследованиям, нелоббирующей некоммерческой организации, о доступности страхования жилья за ноябрь 2023 года, изучался общенациональный индекс доступности до 2021 года. Этот индекс был получен путем расчета средних уплаченных страховых взносов домовладельцев и деления его на средний доход домохозяйства, чтобы найти долю дохода домохозяйства, предназначенную для оплаты страхования жилья. В 2021 году самым доступным штатом оказалась Юта, где домовладельцы тратили на страхование менее 1% дохода. В менее доступной Флориде домовладельцы потратили более 4%.

“Среди факторов, вызывающих такой диапазон доступности, стихийные бедствия, особенно погодные опасности, находятся на вершине списка рисков с точки зрения частоты и серьезности претензий в отношении таких бедствий, как ураганы, град, наводнения и штормы в Совете страховых исследований, “ – сказала Вики Килгор, помощника вице-президента The Insurance Research Council. В подтверждении ее точки зрения: проливные дожди на большей части южной Флориды в начале июня оставили большую часть региона под водой, что привело к обширному ущербу и срывом поездок, более 1200 рейсов были отменены или задержаны.

Вики Килгор добавила, что “за 20 лет до 2021 года рост расходов значительно опережал рост доходов по расходам на страхование по всей стране — с 1,27% дохода домохозяйств в 2001 году до 1,99% в 2021 году — и мы прогнозируем, что это число превысит 2%, когда мы получим обновленные данные”.

“Эти проблемы, которые климатический риск создает для страховых компаний, создают возможность нового крупного финансового кризиса, как в 2008 году,” — сказал Джордан Хэдтлер, финансовый стратег по климату Sunrise Project.

“Наряду с предупреждениями о кризисах, связанных с климатическим страхованием, сделанными в последние годы Советом по надзору за финансовой стабильностью, который был создан после 2008 года, в конце мае один свидетель на слушаниях в бюджетном комитете Сената США по этому вопросу провел параллели между рынком жилья и страхования Флориды и рынком субстандартного ипотечного кредитования до 2008 года, ссылаясь на свидетельства того, что агентства кредитного рейтинга преувеличивают финансовое состояние мелких страховщиков, впервые появившихся на рынке Флориды. Общественность может оказаться на крючке ипотечных кредитов, которые могут иметь очень высокий риск оказаться под угрозой в ближайшем будущем,” — объяснил Хэдтлер.

Риск экономического кризиса усугубляется тем, как это назвал министр финансов США «пробелом в защите», когда незастрахованные или недостаточно застрахованные домохозяйства и предприятия, неспособные оплатить расходы на восстановление, отказываются от банковских ипотечных кредитов и займов.

Как сказал Джордан Хэдтлер, по оценкам Федерации потребителей Америки, 6,1 миллиона домовладельцев в США, стоимость недвижимости которых составляет 1,6 триллиона долларов, не имеют страховки, и их число, вероятно, будет расти по мере усиления климатических катастроф и увеличения количества страховщиков, отказывающихся от полисов.

“Это главный, а возможно, и основной способ, благодаря которому изменение климата становится карманной проблемой,” — отметил он. “Ранее в этом году председатель Федеральной резервной системы Джей Пауэлл подтвердил, что цены на страхование приводят к росту стоимости жилья, и это во многом объясняет, почему инфляция остается выше федерального целевого показателя.”

“Это проблема не только побережья,” – продолжил он. “Некоторые из наиболее серьезных опасностей исходят от ветров и града в таких штатах, как Айова и Миннесота, а не только от ураганов во Флориде или лесных пожаров в Калифорнии. И это проблема не только домовладельцев; арендодатели могут перекладывать расходы на страхование на арендаторов и перекладывают их. Вам не нужно ждать кризиса, чтобы увидеть, что это огромная проблема. На внеочередных выборах во Флориде в январе прошлого года страхование было ключевым вопросом, который позволил демократам занять место, которое занимал Рон ДеСантис, с преимуществом в 12 пунктов.”

“Хотя отсутствие страхования увеличивает экономическое неравенство после климатической катастрофы, верно также и то, что страхование от стихийных бедствий часто не приносит справедливой финансовой выгоды,” – сказала Кэрол Коуски, заместитель вице-президента по экономике и политике Фонда защиты окружающей среды (EDF).

“Мы обнаружили, что домохозяйства с низкими доходами с меньшей вероятностью сообщают о том, что страхование полезно, и это указывает на проблемы с доступностью,” – продолжила она. “Включая высокие ставки и несправедливые выплаты по претензиям, а также исключение некоторых стихийных бедствий, таких как наводнения или исключение потребностей после стихийного бедствия, таких как затраты на генератор, топливо, транспорт и временное жилье.”

“Все более высокие климатические риски прямо сейчас вызывают дестабилизацию на страховом рынке,” — сказала Кэрол Коуски. “И стабилизировать этот стресс можно только за счет преобразующих инвестиций в снижение риска, например, строительство домов по стандартам Института строительства и домашней безопасности, что означит, что ваши потери намного ниже и ваша страховка также ниже.”

Она также предложила реформы законодательной политики и страхового рынка, которые могли бы смягчить экономический кризис, вызванный климатическими рисками, включая такие меры, как государственные регуляторы, предписывающие базовую политику страхования домовладельцев; «микрострахование»; модели страхования на уровне местного сообщества; упрощение процесса выплаты страховых возмещений; и проверка федеральных средств на предмет скидок на страхование от наводнений.

“Политика решения этой проблемы необходима на уровне штата и на федеральном уровне, поскольку риск сейчас мигрирует с частного рынка в наши программы государственного сектора, призванные дополнить страховое покрытие, поскольку сами страховые компании повышают ставки за пределы доступности, полностью уходя из зон повышенного риска как Южная Флорида, или банкротятся, как это произошло с дюжиной страховщиков Луизианы за последние несколько лет,” – добавила Кэрол Коутски.

“Страхование больше не может быть второстепенным вопросом в дискуссиях о климате и развитии,” — сказал Рикардо Лара, комиссар по страхованию Калифорнии, где находится крупнейший в стране страховой рынок. “Вот почему в Калифорнии я провожу крупнейшую реформу за более чем 30 лет: Sustainable Insurance Strategy.”

“Этот план, который должен быть полностью реализован к декабрю 2024 года, on усилит полномочия комиссара по страхованию по защите потребителей и привлечет внимание страховых компаний, например, расширит данные, используемые в процессе пересмотра ставок; улучшение Калифорнийского плана FAIR Plan, предлагающего страхование от пожара высокого риска; модернизация инструментов, используемых для оценки цен и рисков; и использование прогнозов будущих климатических рисков наряду с историческими данными для этой оценки,” – объяснил Лара. “Климат меняет все, и мы не можем просто использовать исторические данные, чтобы сказать нам, когда мы будем подвергаться наибольшему риску.”

“Мы уже видим результаты,” — продолжил он. “Farmers Insurance, вторая по величине страховая компания штата, объявила, что вновь откроет несколько своих линий коммерческого страхования, в том числе для HOA, квартир и др. Mercury Insurance работает с Tokio Marine, чтобы взять на себя большую часть своего бизнеса по страхованию частных домовладельцев, и на первой неделе июня мой департамент уполномочил State Farm предложить политику разницы в условиях, чтобы держатели непродленных полисов имели более широкие возможности, чем план FAIR.”

“Часть климатического страхования заключается в укреплении нашей естественной защиты,” — сказал Рикардо Лара. “Гораздо дешевле предотвратить ущерб, чем устранять его после катастрофы. Таким образом, местное сообщество могло бы, например, оформить страховку на водно-болотное угодье и быстро восстановить его, если оно будет повреждено. Это никогда раньше не делалось в США, и мы хотим сделать это сначала здесь, в Калифорнии. В марте мы приняли нашу первую в истории “Национальную стратегию устойчивости к изменению климата для страхования”, координирующую страховые рынки по всей стране.

“Климатический риск — это действительно глобальное явление,” — добавил комиссар по страхованию Калифорнии. “У нас проводятся собрания в каждом округе штата, и люди напуганы. Они не думают о страховке, пока она им не понадобится. Но когда вы говорите о том, как климат разрушает каждую часть нашей жизни и здоровья и почему жить здесь рискованно… Мы все должны собраться вместе и выяснить, как снизить риск.”

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com