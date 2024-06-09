Трамп собирает миллионы в Содоме и Гоморре

В Сан-Франциско Tрамп собрал $12 млн на свою президентскую кампанию.

Мероприятие проходило в фешенебельном районе Пасифик Хайтс в Сан-Франциско и было отмечено появлением высоких гостей. Пресса сразу окрестила поездку Трампа в либеральный город «редким и смелым десантом в тыл врага».

В минувший четверг, 6 июня, 45-й президент США Дональд Трамп посетил Сан-Франциско с целью собрать пожертвования на свою президентскую кампанию. Помпезное мероприятие состоялось в особняке известного в Кремниевой долине венчурного инвестора Дэвида Сакса, владеющего капиталом в размере $200 млн. Как известно, свое состояние Сакс нажил, вкладываясь в ряд хай-тек компаний вроде PayPal, Facebook, Uber, SpaceX и др.

Стоит отметить, что Трамп является первым бывшим президентом США, который был признан виновным в уголовных преступлениях и который не оставляет намерений взять реванш и в очередной раз баллотироваться на пост президента страны.

С целью обезопасить пребывание высоких гостей в районе Пасифик Хайтс, где находится особняк патрона Трампа, сотрудники полиции и секретных служб заблокировали несколько кварталов для проезда машин и перемещения простых пешеходов, выставили десятки патрулей и разместили снайперов на крышах особняков.

Чтобы понимать уровень обеспеченности жителей района, напомню, что на днях, в этом районе был выставлен на продажу особняк ценой в $38 млн!

Пресса, политические активисты, противники и сторонники Трампа и просто зеваки стали подтягиваться к дому инвестора Сакса с раннего утра, однако правоохранители отвели им специальное место на расстоянии двух кварталов от планируемого мероприятия, так что оттуда видно было совсем немного.

Корреспонденту «Славянского Сакраменто» повезло значительно больше – ему удалось занять стратегическую позицию практически на заднем дворе дома Сакса и заснять на видео прибытие большинства высоких гостей, приглашенных на закрытую спонсорскую вечеринку Дональда Трампа.

В числе прибывших на званый ужин к Трампу были замечены не только престарелые венчурные инвесторы, но их молодые спутницы, a также владельцы стартапов. Стоимость одного билета для посещения мероприятия составляла $50 тыс, билет с ужином на одну персону стоил $300 тыс, для пары – $500 тыс.

Как сообщил источник «Славянского Сакраменто», в ходе встречи живо обсуждалась тема легализации криптовалюты – Трамп тепло отзывался о реформации финансового устройства США, а на вечере были замечены молодые предприниматели, сделавшие свои состояния именно благодаря «крипте». Как известно, администрация Байдена критически относится к массовому введению криптовалюты.

Поклонники Трампа ожидали прибытия своего кумира на протяжении нескольких часов, распевая патриотические гимны и выкрикивая лозунги и кричалки. Дональд Трамп опаздывал после первого послесудебного официального съезда в Аризоне в рамках своей предвыборной кампании.

«Хотим видеть Трампа! Хотим видеть Трампа! – гудела толпа, однако, несмотря на горячую поддержку и призывы встретиться, Трамп так и не появился перед ожидающими его на пронизывающем ветру людьми.

В какой-то момент кто-то из проезжающего автомобиля бросил бутылку в толпу сторонников Трампа, который в это время выступал перед своими спонсорами-инвесторами из Кремниевой долины на закрытом мероприятии. Полиция живо выстроила живой барьер между протестующими и фанатами бывшего президента США.

Протрамповски настроенная публика называла Джо Байдена педофилом, выкрикивала в сторону “беснующихся” демократов цитаты из Библии, призывая их покаяться в содомии и разврате.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное», – кричал в мегафон прореспубликански настроенный парень. – Нет Содому и Гоморре!”

Со своей стороны, демократически настроенные протестующие призывали трампистов одуматься и «иногда включать разум», прислушиваясь к доводам науки и следовать законам этой страны, а не бездумно цитировать Священные писания.

«Оставайтесь в церкви, где ваш священник вас от**ахает, – парировали прибывшие на место прибытия Трампа представители ЛГБТ-сообщества. – Ваш бог – Трамп!»

‘Lock him up!’ (‘Арестуйте его!’) – скандировали противники Трампа знаменитую речевку, которую в ходе позапрошлой президентской кампании придумали поклонники Трампа. Только тогда она звучала ‘Lock her up!’ (‘Арестуйте ее!’) в адрес «преступной» Хиллари Клинтон.

В толпе защитников Трампа было также замечено много представителей этнических общин Калифорнии – преимущественно азиатского происхождения, а также – кубинцев и других выходцев из Латинской Америки. Как известно, латиноамериканцы, в своей основной массе, традиционно голосуют за демократов, эти, консервативно настроенные иммигранты выражали поддержку республиканцам.

Как сообщил представитель Республиканского национального комитета США, на прошедшей вечеринке в либеральном Сан-Франциско Трампу удалось собрать около $12 млн. Подчеркну, что 2020 году 85% жителей этого калифорнийского города отдали свои голоса за Джозефа Байдена.

Ввиду значительного успеха Дональда Трампа среди венчурных капиталистов кое-кто в стане демократов начинает нервничать – предвыборный бюджет уголовника-президента практически сравнялся с бюджетом Байдена: только в мае этого года команде экс-президента удалось собрать около $140 млн.

После Сан-Франциско Трамп отправился в Беверли-Хиллз, где продолжил пополнять свою предвыборную копилку, собирая деньги у сверхбогатых калифорнийцев. А в Лас-Вегасе сегодня он пообещал отменить налоги на чаевые в ресторанах и прочих коммерческих и общественных заведениях.

Что касается результатов уголовного преследования Дональда Трампа, то можно сказать лишь одно: кто из американцев не был в суде? Закончится уголовное дело Трампа, он откупится, да еще с легкостью монетизирует и использует воздвигнутое против него преследование в своих политических и бизнес целях.

И может, даже станет 47-м президентом США, кто знает?

Руслан Гуржий, SlavicSac.com