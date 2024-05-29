«Голодание – лучший психоделик»

Недалеко от южно-калифорнийского города Палм-Спрингс в пустыне Мохаве находится юрта россиянина из Йошкар-Олы Андрея Минина. Конструкция необычного жилища достаточно прочная и, несмотря на сильные ветра, крепко стоит в пустыне уже около двух с половиной лет. Электроэнергия вырабатывается солнечными батареями. Андрей мечтает возвести на своём участке в 5 акров медитативный комплекс в форме цветка.

Андрей более 20 лет проживает в США, работает массажистом и в настоящее время активно практикует голодание, которое он считает лечебным.

Минин планирует использовать Юрту Янтру в качестве храма голодания: он уже начал принимать первых посетителей, даже несмотря на то, что проект находится в стадии разработки. Процесс идёт неспешно, так как параллельно он работает в Лос-Анджелесе.

При возведении юрты была проделана большая работа: часть информации оказалась почерпнута с ютуба, строительством занимались два человека, на возведение ушло примерно около 10 дней. При строительстве также помогали двое казахов. По словам Андрея, каждый элемент юрты выполнен с любовью – вышивка, инкрустация и множество других элементы были сделаны вручную в Казахстане. Сейчас такая юрта стоит около $50 000.

Андрей поделился, что когда в пустыне были настолько жуткие ураганы, что даже на улицу выйти было невозможно, юрту шатало, как корабль в шторм. Но технология строительства отточена столетиями, и поэтому он устоял. Андрей уверен, что сооружение ещё спокойно простоит минимум 20-30 лет. В центре юрты нет опорного столба, вместо него Минин поставил два снаружи, чтобы цеплять купол и не позволять ему заваливаться в одну сторону – это повышает уровень безопасности.

Эта юрта является центром цветка и символизирует одну из чакр, вокруг будут построены другие шесть купола-лепестки. Андрей рассказал, что каждая чакра имеет свой цвет, кристалл, “саунд”, запах, мантру и янтру (диаграмма в тантрической традиции буддизма и индуизма, используется для медитации и в ритуалах почитания богов, прим. “Славянский Сакраменто”). Заходя в юрту, человек, по словам Андрея, входишь в резонанс со своей чакрой и таким образом идёт “подкач”.

Но вернёмся к земному: в США Андрей приехал около 23 лет назад и на протяжении 15 лет жил в Лос-Анджелесе. Со временем город Дезерт-Хот-Спрингс показался Андрею более привлекательным местом и он снял там дом, где организовал храм голодания, куда приезжали другие сторонники голодания.

К идее создания собственного дела Минин пришёл не сразу – путь начался с занятий спортом и желания оздоровить свой организм. Идеи накладывались друг на друга, как снежный ком, и в итоге начали воплощаться в виде разных построек. Выбор локации для строительства пал на Дезерт-Хот-Спрингс из-за того, что у Минина там жили друзья и было много знакомых, но оказалось, что места довольно мало, и в итоге он принял решение переехать. Рядом с участком находится Giant Rock — огромный камень, размером со среднего размера пикап. Это самый большой отдельно стоящий валун в мире.

Также неподалеку находится кристальная пирамида, о которой мало кто знает, она является истинным центром всей пустыни Мохаве, убежден Андрей, поэтому у этого места особенная энергетика. Андрей принципиально хотел поселиться рядом с таким мощным источником. Он начал поиски земли в этой области ещё лет восемь назад, но потом перебрался в Эквадор, однако там не срослось, и он вернулся.

Сейчас к Андрею приезжают люди, нацеленные на голодание, которое они считают лечебным, а он сам практикует его регулярно и даже голодал на протяжении трёх месяцев и пил только воду. Своих посетителей он знакомит с местными достопримечательностями и делает им массаж. Каждый может найти себе какое-то занятие по душе. В основном люди приезжают на выходные и остаются на 2-3 ночи.

Андрей подчеркивает, что это храм голодания и употребление запрещенных веществ в нем недопустимо. А желающим отдохнуть и выпить пива стоит поискать более подходящее место. Зато любители йоги или организаторы музыкальных проектов едва ли останутся равнодушными. Ещё одним видом активности в юрте является сидение/стояние/лежание на доске с гвоздями.

Посещение Юрты Янтры требует подготовки: обязательно необходимо ветровка, тёплая одежда и спальник, – предупреждает Андрей. Если цель человека — голодание, то предварительно важно следить за рационом, ни в коем случае нельзя объедаться или употреблять алкоголь. Воду во время голодания Андрей использует минеральную, из подземного источника.

Своим гостям Минин предлагает классический массаж, а также почистить чакры и вибрационную терапию: на тело ставят специальные непальские чаши, по которым бьют колотушкой, создавая звук и вибрацию. Для каждой чакры есть своя чаша, всего их семь штук.

У себя на участке Андрей намеревается выложить большой ведический знак солнца и вырыть в середине яму, где люди смогут закапываться, стоя в полный рост или на коленях, таким образом, что из земли выглядывает только голова. Он сам проходил через очень похожую процедуру: полностью закапывался в специальном боксе — капсуле астральных путешествий в Испании. Однако на своём участке подобное он не планирует предлагать, так как считает, это не для всех.

Минин говорит, что это непередаваемые ощущения, когда тёплый песок слегка давит со всех сторон, человека полностью обнимает земля и в момент единения тело словно покидают все отрицательные заряды. Не каждому удаётся ощутить подобное хоть раз в жизни, говорит он.

Кроме этого, в планах у Андрея обустройство детской площадки и батута для детей и взрослых, установка бассейна и организация парковки на несколько автомобилей. В будущем на участке появятся тренажерный зал, сцена и вертолётная площадка.

Дорога до участка Андрея проходит довольно хорошая, но добраться до него можно только на автомобиле, общественный транспорт там не ходит.

Несмотря на то, что Минин поселился в пустыне, на его участке растёт довольно много кустарников, разные виды кактусов и даже чапараль (от chaparro — «заросли кустарникового дуба», тип субтропической жестколистной кустарниковой растительности, прим. “Славянский Сакраменто”). Андрей убежден, что это антирадиационный антибиотик. Он имеет натуральный аптечный запах, который сложно с чем-то перепутать. (“Славянский Сакраменто”: чапараль имеет ряд опасных побочных эффектов, т.к. отличается высокой токсичностью, по этой причине во многих странах это растение запрещено, т.к. считается ядовитым!).

Андрей планирует построить что-нибудь из камней и уже нашёл место, где их можно брать, и выяснил, насколько это легально. Он готов принять в дар стройматериалы, если кто-то решит помочь. На данный момент у него есть острая необходимость в фанере, так как ведётся возведение банкетного зала.

За свои пять акров земли Андрей заплатил $80 000, так как на его участке есть скважина с водой.

Минин всегда рад гостям и всем желающим просто приехать, присмотреть за территорией и поболтать. Можно даже разжечь костёр – на участке много старого дерева, но шашлык, пиво и другой алкоголь массажист не одобряет. В целом, Андрею очень нравится жить в пустыне, он не преследует каких-то меркантильных целей и не планирует брать большие деньги со своих посетителей. Людей пока приезжает немного, группы по 3-4 человека.

Пока Минин делает всё возможное, чтобы создать комфортные условия и облагородить участок. Благодаря солнечным батареям, летом внутри шатра нежарко и зимой нехолодно, но в будущем он планирует поставить в юрте кондиционер.

Андрей не уверен, останется он в Калифорнии в будущем, но сейчас он твёрдо решил доделать и запустить свой проект. По его замыслу, вокруг основного шатра появится шесть других и будут выложены белыми камнями лепестки – если смотреть сверху, то получится великолепный цветок посреди пустыни.

Он уверен, что как только доделает этот проект до конца, высшие силы подкинут ему ещё какую-то идею для реализации. И, если появится возможность, то он так и останется жить в пустыне, т.к. ему искренне нравится это место, т.к. нет никакого wi-fi, при этом присутствуют базовые блага цивилизации — связь, вода и электричество. Помимо туристов и казахов, к Андрею часто приезжают друзья.

По его расчетам, основная часть работ должна быть завершена в течение ближайшего месяца – энтузиасты помогают со строительством, поэтому, если всё пойдет по плану, до середины лета всё будет готово.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship