На юге Калифорнии прошел фестиваль культуры русскоязычного сообщества

В воскресенье, 19 мая, в Пламмер-Парке одного из самых русскоговорящих городов Америки – Западный Голливуд – прошел ежегодный фестиваль культуры русскоязычного сообщества WeHo Mishka, организованный Фондом искусств “Город и единство в разнообразии”, который содержится за счет Западного Голливуда. Город поддерживает русскоязычное сообщество и содействует проведению различного рода событий на русском языке; в городе также действует единственная на всю Южную Калифорнию Русскоязычная библиотека имени инженера и изобретателя из СCCР Наума Резника.
Событие состоялось в 23 раз и проходило в рамках Месяца культурного наследия местного сообщества, которое охватывает разнообразную идентичность, культурную историю, религиозные и социальные традиции жителей калифорнийского города в округе Лос-Анджелес. Традиционно фестиваль культуры русскоязычных иммигрантов из бывшего Советского Союза привлекает внимание жителей всей Южной Калифорнии.
Жители и гости штата съезжались в Западный Голливуд с самого утра, чтобы не только весело провести время, но и насладиться выставками местных художников, записать ребенка в русскоязычную школу, послушать любимые советские шлягеры, потанцевать под современные заводные песни, отведать любимую кухню и обсудить ситуацию на родине; были разбиты дополнительные игровые зоны для детей, а также присутствовали представители русскоязычного местного бизнеса. Погода не подвела и способствовала хорошему времяпрепровождению.
На фестивале можно было встретить выходцев из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля, Казахстана, Грузии, Молдовы, Киргизии и других стран нашей необъятной планеты.
Организаторы обещали бесплатную парковку у парка: ее быстро заняли гости русскоязычного фестиваля, поэтому некоторым из них пришлось парковаться в 10 минутах ходьбы до сцены.
Сценические номера начались в полдень с выступления детских коллективов из различных школ и организаций. Вечернее шоу началось со слов мэра Западного Голливуда Джона Эриксона и его коллег из городской администрации. Они поприветствовали собравшихся на английском языке и пообещали дальше поддерживать русскоязычное сообщество города. Они все вместе провели целый день на площадке фестиваля и общались с отдыхающими.
Гости фестиваля приходили с флагами и символикой своей страны на одежде – никого это не возмущало. Все тепло общались на разные темы, и казалось, что ты находишься в одной из стран постсоветского пространства, только без войн и разногласий, и разговариваешь с дружелюбными людьми свободного мышления, которые наслаждаются жизнью в Западном Голливуде, городе с большим процентом жителей нетрадиционной сексуальной ориентации: чуть менее 50% его населения относят себя к представителям ЛГБТК+ сообщества. Все они дружно живут на американской земле и уважают свободу выбора друг друга.
Город Западный Голливуд является домом для большого сообщества людей из регионов бывшего Советского Союза. Примерно 11% жителей города считают один из регионов Советского Союза своей первоначальной родиной.
На праздник в сопровождении друзей приехал эпатажный российский актер Алексей Панин, который искал палатку с едой и не стал скрывать, что присоединился к отдыхающим из-за Лаймы Вайкуле, которая прилетела в Лос-Анджелес специально для участия в фестивале.
Лайма исполнила несколько своих песен и резко удалилась со сцены, несмотря на ожидания поклонников, которые толпились за сценой с надеждой получить автограф известной певицы. Во время ее выступления к ней подбежал Панин – он подарил ей букет роз, которые остались лежать на сцене после выступления Лаймы. Кроме нее на сцене выступали Рустам Штар, Тея Остин, Поли Зизак и многие другие артисты. Для гостей была организована лотерея с вручением подарков.
Русскоязычный культурный фестиваль закончился на полчаса позже запланированного времени – около 7: 30 вечера. Примерно в это время я подошел к мэру Эриксону и спросил его об этом, на что он ответил, что если отдыхающие захотят продолжить гуляния, то он закроет глаза и не будет останавливать их. В итоге, к 9 вечера декорации были убраны и последние фуд-траки закончили свою работу. Гости разъехались, чтобы через год снова встретиться на WeHo Mishka.
Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com
California Local News Fellowship
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