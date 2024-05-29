Если вы подумывали купить жилье в центре Кремниевой долины и решили подождать, пока ситуация на рынке жилья не улучшиться, то спешим вас расстроить – ситуация не улучшиться: средняя цена за дом в округе Санта-Клара достигла 2 миллионов долларов, а стоимость квартиры поднялась до одного миллиона.

По оценкам риэлторов, цены в округе подогревает дефицит предложений на продажу нового жилья.

Согласно статистическим данным на сайте Ассоциации риэлторов округа Санта-Клара, по сравнению с прошлым годом цены на дом для семьи (single family house) выросли на 12,9%, и нa 5,3% по сравнению с прошлым месяцем. Стоимость квартир при этом поднялась еще выше – на 16,3%, если сравнивать с данными 2023 года. Но несмотря на такие цены, предложения на рынке не задерживаются дольше двух недель.

Согласно исследованиям нескольких калифорнийских СМИ, одним из самых доступных мест для покупки недвижимости в Золотом штате является город Риджекрест и его окрестности.