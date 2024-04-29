“Одесский” гастроном рядом с “Аллеей славы” в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе работает гастроном с восточноевропейской кухней и роялем, за котором играет одесский музыкант.

С 2012 года недалеко от голливудской “Аллеи славы” в Лос-Анджелесе работает гастроном Grandma’s Deli Babushka или, как его называют местные, “Бабушка”. Примечателен он тем, что в его помещении стоит рояль, на котором периодически играет хозяин заведения, выходец из Одессы, известный в городе музыкант, композитор и аранжировщик Константин Швуим.

В Америку Константин попал случайно в марте 1993 году – ехал повидаться с сестрой, а в итоге остался здесь жить. Константин признается, что Калифорния ему не сразу понравилась.

Гастроном открыт на месте старого магазина, который также принадлежал иммигрантам из Украины, его дизайн выполнен в итальянском стиле, что, по заверению владельца, потребовало немалых финансовых затрат. Внутри, как в любом гастрономе, множество витрин с разнообразными товарами, а также готовая еда украинской, одесской, польской, литовской, эстонской, русской и финской кухни. Конечно, здесь продают такие привычные для выходцев с постсоветского пространства борщ, супы, салат “селедка под шубой”, котлеты, морковь по-корейски, салат “Оливье”, грибы и другие готовые блюда по приемлемым ценам. Есть возможность доставки блюд и напитков на дом.

Кроме широкого выбора продуктов и разнообразных блюд, в магазине можно купить чашечку свежего кофе и выпить его, сидя за столиком возле заведения, или взять с собой.

Когда Константин впервые оказался в Лос-Анджелесе, его очень удивляла архитектура города, которая существенно отличалась от родной одесской. Менталитет людей тоже был другим, поэтому понадобилось время, чтобы полностью освоиться на новом месте. Сначала, конечно, была тоска по родному городу и близким, признался Константин, но после первой поездки на родину стало полегче. Однако со временем выходец из Одессы привык к жизни в Калифорнии и стал налаживать свой бизнес.

Постепенно был решен вопрос с проектом гастронома и согласована разрешительная документация. Это не так просто как может показаться на первый взгляд: в Калифорнии существует множество законодательных актов, которые регулируют строительство и эксплуатацию такого рода объектов; требуются разрешения от газовой службы, электриков, пожарных, отметил хозяин заведения.

После начала войны в Украине, владелец гастронома неоднократно направлял помощь на родину, в знак благодарности ему присылают сувениры, среди которых – флаг Украины с подписями защитников страны.

В разные годы гастроном посещали такие знаменитости как Милла Йовович, Аида Ведищева, Илья Резник, Николай Караченцов, Михаил Жванецкий, Ирина Апексимова и другие деятели искусства. С некоторыми Швуим совместно трудился над музыкальными произведениями, которые принесли ему славу, хотя сам он весьма скромно говорит об этом. Сейчас он много времени проводит в гастрономе и всегда рад приветствовать новых гостей.

Виталий Атаев Трошин

California Local News Fellowship