Сегодня утром в городе Палм-Спрингс произошёл мощный взрыв автомобиля рядом с клиникой, предоставляющей услуги по прерыванию беременности. По предварительным данным полиции, инцидент был преднамеренным актом насилия. Взрывной волной повреждены несколько зданий, некоторые из них получили серьёзные разрушения.

Начальник полиции Палм-Спрингс Энди Миллс подтвердил, что следственные действия ведутся в рамках единого командования совместно с ФБР. Федеральные агенты считают взрыв в Палм-Спрингс актом «терроризма», эксперты изучают возможные версии.

Сообщается об одной жертве, личность погибшего пока не установлена. Правоохранительные органы призывают жителей не трогать возможные улики и незамедлительно сообщать о них по неэкстренному номеру полиции.