Американские налогоплательщики тратят около 740 000 долларов в месяц на содержание и страхование роскошной яхты Amadea. Эту суперъяхту, рыночной стоимостью в 230 миллионов долларов и длиной почти с футбольное поле – 106 метров, правоохранительные органы США арестовали еще в 2022 году.

По данным представителей Министерства юстиции США, Amadea принадлежала подсанкционному российскому олигарху Сулейману Керимову, близкому к лидеру России Владимиру Путину. После конфискации яхту планировали продать с аукциона, а вырученные средства направить на восстановление Украины.

Однако два года спустя яхта остается в центре длительного судебного разбирательства, инициированного другим российским олигархом – Эдуардом Худайнатовым. Он утверждает, что является владельцем Amadea, и пытается оспорить в суде ее конфискацию властями США. А пока судебный процесс продолжается, США тратят колоссальные средства на суперъяхту – включая топливо, техобслуживание, страхование и зарплату экипажа.

«Голос Америки» попытался разобраться в тонкостях дела и выяснить, насколько долго может затянуться судебный процесс.

Порт Эверетт

В апреле 2024 года Amadea пришла в порт Эверетт, штат Вашингтон – в судоверфи этого города должны были произвести ремонт судна.

Изысканная белая яхта, по словам американских прокуроров, принадлежала российскому подсанкционному олигарху и политику Сулейману Керимову. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло Керимова в санкционный список.

Состояние Керимова и его семьи журнал Forbes оценивает в 10,7 миллиарда долларов. Значительную часть своего состояния он получил благодаря доле в российской золотодобывающей компании «Полюс». Санкции, введенные США против Керимова, заблокировали ему доступ к финансовой системе страны. В мае 2023 года США наложили санкции и на «Полюс».

По данным сайта superyachtfan.com, на Amadea есть вертолетная площадка, бассейн, джакузи и даже «зимний сад». Название яхты с латыни переводится как «Божья любовь».

Прокуратура США заявляла, что Керимов нарушил санкции США, уплатив более 1 миллиона долларов за обслуживание яхты через американскую финансовую систему, что и привело к конфискации судна. Власти Фиджи арестовали 106-метровую суперъяхту согласно ордеру США в мае 2022 года, когда Вашингтон усилил применение санкций против людей, близких к лидеру России Путину, развязавшему войну в Украине.

«Надо ее кому-то продать и выручить много денег»

Глядя на порт, где пришвартована Amadea, житель Эверетта Боб Темплтон задается вопросом, кто же платит огромные суммы за обслуживание суперъяхты. «Им надо ее кому-то продать и выручить много денег», – с улыбкой говорит он корреспонденту «Голоса Америки».

Именно вопрос о потенциальной продаже звучит наиболее остро в судебных спорах вокруг суперъяхты, которые продолжаются уже два года и могут затянуться еще надолго. Процесс гражданской конфискации (civil forfeiture), запущенный федеральным правительством США, должен был завершиться продажей яхты и передачей вырученных средств на восстановление Украины.

Однако продажу яхты на аукционе блокируют представители Эдуарда Худайнатова, возглавлявшего российскую государственную нефтегазовую компанию «Роснефть» с 2010 по 2013 годы. Худайнатов заявляет о праве собственности на Amadea и утверждает, что суперъяхта не может быть конфискована, поскольку США не вводили против него санкции (при этом он находится под санкциями ЕС). По словам его адвокатов, не Керимов, а именно Худайнатов – полноправный владелец яхты.

Пока же вопрос о собственности на яхту обсуждается в американских судах – согласно судебным документам, обслуживание Amadea обходится бюджету США более чем в 600 000 долларов ежемесячно, не считая расходов на ее страхование.

Юридические битвы за право собственности на яхту, а значит – за возможность или невозможность ее конфисковать могут затянуться на годы. Так считает бывший федеральный прокурор и эксперт в области процедур гражданской конфискации Стефан Касселла.

«Ни один из подсанкционных олигархов не владеет ничем, что было бы зарегистрировано на его имя», – говорит Касселла. По его словам, существует множество представителей третьих сторон, утверждающих, что именно они владеют имуществом олигархов.

Успех инициативы KleptoCapture

Арест суперъяхты был значительной победой для KleptoCapture – межведомственной правоохранительной инициативы, основанной в марте 2022 года, которая занимается расследованиями и конфискацией подсанкционных активов людей, приближенных к Кремлю и российской армии.

Вскоре после «победы» KleptoCapture на Фиджи началась юридическая битва.

Гражданская конфискация позволяет правоохранительным органам конфисковывать активы без осуждения их владельца за совершение преступления. В то же время прокуроры должны доказать, что это имущество либо использовалось в процессе совершения преступления, либо было приобретено в результате преступления, либо является результатом криминальной деятельности.

Заместительница генерального прокурора Лиза Монако сообщила, что на февраль 2024 года было предъявлено 70 уголовных обвинений против физических лиц и пять обвинений против юридических лиц, в которых администрация США пытается конфисковать активы на сумму около 700 миллионов долларов.

Сама процедура гражданской конфискации была расширена в 1980-х годах для решения проблем с наркоторговлей, отмыванием денег и мафией. Об этом «Голосу Америки» рассказал бывший прокурор Министерства юстиции Дэвид Смит, занимавшийся вопросами гражданской конфискации.

Многие подобные дела никогда не обжаловались в судах. Иногда это происходило потому, что признание права собственности означало бы признание в совершении уголовного преступления. В то же время – в случаях, когда речь идет о нарушениях санкций и оспаривании конфискаций – возможность доказать, кому принадлежит право собственности, становится критическим.

Спор о праве собственности

Юристы, представляющие компанию, владеющую Amadea, утверждают, что суперъяхта принадлежит Эдуарду Худайнатову. Американское правительство с этим не соглашается, называя Худайнатова «подставным владельцем» яхты.



По словам прокуроров, Худайнатов – «якобы фактический владелец по меньшей мере восьми яхт или яхтовых проектов», флота общей стоимостью около 1 миллиарда долларов. Среди этого имущества и яхта, которой, по версии прокуроров, владеет на самом деле близкий соратник Путина и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Одну из этих суперъяхт – «Шахерезаду», журналисты связывают с самим Путиным.

Адвокаты Худайнатова не смогли помешать аресту Amadea Соединенными Штатами, но они борются в деле о ее конфискации в суде Нью-Йорка. Министерство юстиции подчеркивает, что Керимов приобрел яхту в 2021 году, через три года после того, как его имя появилось в санкционном списке. Американские прокуроры утверждают, что олигарх и его сообщники проводили долларовые транзакции через американские финансовые учреждения, чтобы содержать яхту, что нарушает правила санкционного режима.

Адвокаты Худайнатова заявляют, что он не находится под санкциями, а, следовательно, «яхта не подлежит конфискации, так как не является производной от какой-либо незаконной деятельности».

Доказать, что Керимов является настоящим владельцем, а Худайнатов – нет, может оказаться непростой задачей для американских прокуроров. Одна из причин – суперъяхты очень часто зарегистрированы через сети подставных собственников, офшорных компаний и трастов.

Касселла изучал дело о Amadea. По его мнению, компания Худайнатова пытается затянуть юридические споры в то время, как правительство США пытается предоставить доказательства и ответить на вопросы суда, доказывая, что Худайнатов – ненастоящий владелец яхты.

«Это дело – простейшее дело гражданской конфискации для любого, у кого есть неограниченное количество денег чтобы платить юристам, оспаривающим конфискацию», – заявил Касселла. По его словам, это может «затянуть дело навсегда».

В ответ на запрос «Голоса Америки», Министерство юстиции США заявило, что «суд должен отклонить иск из-за отсутствия процессуальной правоспособности» у адвокатов Худайнатова. «Истцы не имеют права оспаривать конфискацию, потому что они просто подставные владельцы (straw owners, – англ.)», – добавили в Министерстве юстиции.

«Голос Америки» обратился к адвокатам Худайнатова и Керимова с запросом прокомментировать судебный процесс и их позицию относительно права собственности на яхту. На момент публикации этого материала (22 мая 2024) Керимов не ответил на запрос.

Консультант Худайнатова обвинил администрацию президента США Джо Байдена в аресте яхты, который, по словам его представителей, базировался на заведомо ложной информации.

«Правительство выдвигает фактические и правовые теории, которые отделены от законов, регулирующих конфискацию и наказывающих отмывание денег, и не подкреплены делами, интерпретирующими эти законы. Эта бесполезная работа — не что иное, как политический театр, который на сегодняшний день обошелся американским налогоплательщикам более чем в 20 миллионов долларов», — писал консультант в сообщении «Голосу Америки».

Дорогой юридический процесс

Пока судебные дела продолжаются, Amadea приходится содержать за счет федерального бюджета США. Согласно судебным документам, обслуживание яхты стоило около 600 тысяч долларов в месяц, и это без страховки в 144 тысячи долларов и сопутствующих расходов.

Страхование элитной суперъяхты – отдельная проблема. Согласно судебным документам, страховой полис Amadea требует проведения ремонтных работ в сухом доке.

В феврале Служба федеральных маршалов – подразделение Министерства юстиции США, которое занимается в том числе арестом и надзором за содержанием федеральных преступников, а также аукционной продажей конфискованного имущества, заявила, что Amadea должна пройти процедуру сухого докования. Именно так яхта оказалась в порту Эверетт.

Во время сухого докования яхту поднимают из воды, чтобы провести ремонтные работы. В случае Amadea такие работы были оценены примерно в 5,6 миллиона долларов. Пока ремонтные работы будут проводиться, американское правительство не будет платить за поддержку яхты. Процесс может занять несколько месяцев.

9 февраля правительство США также подало судебную петицию о продаже Amadea, чтобы избежать чрезмерных расходов на поддержку суперъяхты. Сторона Худайнатова в суде выступает против продажи яхты, отмечая, что он готов стабильно оплачивать стоимость поддержания Amadea.

По мнению Касселлы, подобная продажа яхты законна. Он подчеркивает, что стоимость яхты падает со временем, поэтому лучше ее сейчас конвертировать в деньги, а также избежать чрезмерных расходов на ее поддержку. А затем, кто бы ни выиграл судебное дело, сможет забрать деньги от продажи яхты.

«Это означало бы сохранение стоимости имущества путем продажи актива, который теряет стоимость со временем и дорог в обслуживании. Представим машину, например BMW 2023 года. Если дело продлится пять лет, через пять лет она не будет стоить столько же, просто потому что она уже устареет. Добавьте к этому стоимость поддержания машины. Поэтому это понятный шаг для правительства подать этот запрос [на продажу]», – говорит Стефан Касселла.

Процедура гражданской конфискации

Арест активов российских олигархов и высокопоставленных чиновников не встречает сопротивления среди американцев, однако вопрос гражданской конфискации иногда вызывает споры. Некоторые американские правозащитные организации – как либеральные, так и консервативные – критикуют практику гражданской конфискации без осуждения владельца имущества за совершенные преступления.

По мнению Дэвида Смита, одного из юридических идеологов процедуры гражданской конфискации, применение гражданской конфискации к российским олигархам может быть «произвольным». Он не уверен, что США смогут арестовать достаточно имущества российских олигархов, чтобы эти средства стали существенной помощью для Украины.

Смит также подчеркивает, что значительно больше пользы для поддержки Украины было бы от суверенных российских активов, хранящихся в банках государств Запада. Эксперт также подчеркивает, что в юридических кругах может измениться отношение к процедуре гражданской конфискации.

Ранее в мае 2024 года, пятеро из девяти судей Верховного суда США высказали критику в адрес процедуры гражданской конфискации. Это может повлиять на мнение других судов нижней инстанции, – считает Смит.

Пока что Соединенные Штаты смогли передать Украине средства от конфискации активов только в нескольких делах. Так, в мае 2023 года Генеральный прокурор США Меррик Гарланд одобрил первую выплату правительству Киева из финансовых активов, изъятых у Константина Малофеева. Малофеев, близкий к Путину олигарх, находится под санкциями США, введенными после вторжения России в Украину. США заявили, что Малофеев финансировал россиян, которые пропагандировали сепаратизм в Крыму после того, как Россия захватила полуостров в 2014 году. Тогда речь шла о 5,4 миллиона долларов, и это был первый случай, когда деньги, конфискованные у российского олигарха, были переданы Украине. Годом позже США передали Украине более одного миллиона боеприпасов, которые были направлены Ираном йеменским хуситам.

В феврале 2024 года Министерство юстиции США сообщило, что перечислило в пользу Украины около 500 тысяч долларов конфискованных российских средств. Средства были конфискованы Соединенными Штатами после распада незаконной сети закупок, которая пыталась импортировать в Россию высокоточный станок американского производства для использования в ВПК.

Когда именно завершится дело Amadea, пока неизвестно. «Не удивлюсь, если эти дела затянутся на десять лет», – говорит Касселла.

Наташа Мозговая, Мэттью Купфер, Алексей Коваленко, VOA