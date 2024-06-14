Американская АПЛ появилась недалеко от Гуантанамо на Кубе после того, как российские военные корабли, прибыли в Гавану для совместных учений с кубинскими ВС, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Южное командование США заявило, что быстроходная атомная подводная лодка USS Helena вошла в прибрежные воды возле американской базы в заливе Гуантанамо на Кубе. Это произошло в четверг, всего через день после того, как российский фрегат, атомная подводная лодка, нефтяной танкер и спасательный буксир переправился в Гаванский залив после учений в Атлантическом океане, сообщает Associated Press.

Остановка американской АПЛ является частью «обычного посещения порта», поскольку подводная лодка проходит через регион Южного командования, говорится в сообщении в социальной сети.

Другие американские корабли также отслеживают и контролируют российские учения, которые, по словам представителей Пентагона, не представляют угрозы для Соединенных Штатов.

Ранее флотилия российских военных кораблей прибыла в порт Гаваны для проведения совместных маневров с вооруженными силами Кубы.

Туда прибыли топливозаправщик «Академик Пашин», буксир «Николай Чикер», подводная лодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», про сгорание двигателя которого сообщал еще в 2015 году – Центральный Военно-Морской Портал (ЦВМП) – российский интернет-ресурс публикующий военно-техническую информацию.

Причиной пожара и последующего ремонта двигателя фрегата «Адмирал Горшков», тогда, согласно информации ЦВМП, стала неправильная работа системы управления, из-за которой двигатель залило топливом, после чего он загорелся.

АПЛ «Казань», проекта Ясень-М, о которой в прокремлевской прессе было опубликовано много хвалебных статей, также известна тем, что она не была сдана в назначенный срок в 2017 году, а была отправлена на «доработку из-за конструктивных недостатков».

Представители американской администрации заявили, что российские военные корабли не представляют угрозы. Вместе с тем, по некоторым оценкам, их следует расценить как демонстрацию силы на фоне роста напряженности в связи с войной РФ против Украины.

«Мы внимательно следим за маршрутами кораблей, – сообщил агентству Reuters во вторник на условиях анонимности представитель администрации США. – Ни корабли, ни подводная лодка не представляют прямой угрозы для Соединенных Штатов».



Напомним, что Гавана находится в 100 милях (160 км) от Ки-Уэста, штат Флорида, где расположена военно-морская авиационная база.

Матье Булеге из института международных отношений в Лондоне (Chatham House) считает, что в контексте полномасштабного вторжения России в Украину, эти маневры являются своего рода провокацией, чтобы показать, что «Россия не одинока, не изолирована в международном сообществе и все еще может взаимодействовать с другими державами».

«Способность российского флота поддерживать какую-либо конкурентоспособность против американского флота, особенно на таком расстоянии, практически на заднем дворе Соединенных Штатов, ограничена до крайности в любом контексте военных действий», – подчеркивает старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Сидарт Каушал.

Некоторым комментаторам прибытие российских военных кораблей в Гавану напоминает о Карибском кризисе 1962 года, когда США и Советский Союз оказались на грани ядерной конфронтации.

Почетный профессор международных отношений и истории Американского университета в Вашингтоне Филип Бреннер отметил, что «мы были как никогда близки к тому, чтобы взорвать весь мир, потому что Соединенные Штаты не знали, что СССР действительно доставил боеголовки для ракет на остров».

Американские официальные лица ожидают, что российские корабли останутся в регионе на все лето и, возможно, сделают остановку в Венесуэле.

Россия – давний союзник Венесуэлы и Кубы, и ее военные корабли и самолеты периодически появляются в Карибском бассейне. Данная миссия, однако, происходит менее чем через две недели после того, как президент Джо Байден разрешил Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов на территории России для защиты Харькова, на что Владимир Путин ответил, что его военные могут отреагировать «асимметричными шагами» в других странах мира.

«Прежде всего, военные корабли – это напоминание Вашингтону о том, что неприятно, когда противник вмешивается в дела ближнего зарубежья», – сказал директор Латиноамериканской программы вашингтонского аналитического центра Wilson Center Бенджамин Гедан.

Представитель Госдепартамента заявил агентству Associated Press, что такого рода маневры России на Кубе являются «обычными военно-морскими визитами», признав при этом, что ее военные учения «активизировались из-за поддержки США Украины и учений в поддержку наших союзников по НАТО».

Российские официальные лица уверяют, что этот визит не представляет угрозы для региона и продлится всего шесть дней. А Куба заявила на прошлой неделе, что подобные маневры являются стандартной практикой для военно-морских подразделений дружественных Гаване стран и что участвующие в маневрах корабли не несут ядерного оружия и не представляют угрозы для региона.