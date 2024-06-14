В калифорнийской столице, в Сакраменто, впервые прошел Фестиваль Идей Calmatters (CalMatters Ideas Festival), который собрал общественных лидеров, политиков, журналистов и представителей разных индустрий.

Организатором выступила беспартийная и некоммерческая местная новостная организация Calmatters. Мероприятие проходило два дня в актовом зале Sheraton Grand Hotel с 5 и 6 июня 2024 года. Журналистов и участников фестиваля угощали кофе и обедом, в ходе перерывов можно было неформально пообщаться и получить автограф знаменитостей.

Гостям фестиваля удалось обсудить огромный спектр тем, связанных с проблемами и возможностями Золотого штата. В первый день участникам представили спикеров, которые действуют от имени властей и владельцев бизнеса, отвечающих за широкополосную связь в Калифорнии.

На второй день мероприятие посетил мэр столицы Даррелл Стейнберг, который поддержал идею фестиваля и ответил на некоторые вопросы журналистов.

Собрание дало возможность опытным представителям прессы участвовать в программе наставничества для студентов факультетов журналистики. Фестиваль дал возможность студентам и начинающим журналистам пообщаться с руководителями американских СМИ.

Второй день нового для калифорнийской столицы фестиваля завершится показом фильма «Города будущего». Картина уже успела получить награду компании MacGillivray Freeman Films.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship