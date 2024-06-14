Лидеры G7 договорились о кредите для Украины за счет замороженных российских активов

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Джо Байден и Владимир Зеленский приветствовали соглашение, достигнутое участниками саммита «Большой семерки» в Италии, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Лидеры стран G7 – крупнейших экономик Запада – согласовали в четверг схему предоставления кредитов на сумму 50 миллиардов долларов для Украины, используя для погашения кредита проценты от российских суверенных активов, замороженных после агрессии Москвы в 2022 году.

Политическое соглашение стало центральным пунктом первого дня ежегодного саммита лидеров G7, на который второй год подряд приезжает президент Украины Владимир Зеленский.

Он подписал новое долгосрочное соглашение о безопасности с президентом США Джо Байденом. Украинский президент также заключил 10-летнее соглашение о безопасности с Японией. Токио обещает предоставить Киеву 4,5 миллиарда долларов в этом году, что подчеркивает продолжение сильной поддержки Украины со стороны Запада.

Назвав соглашение о замороженных активах «значительным результатом», Байден сказал журналистам, что это решение стало «еще одним напоминанием Путину о том, что мы не отступаем». Байден добавил, что с помощью этого соглашения лидеры «Большой семерки» «коллективно сказали Путину, что он не сможет нас “пересидеть”, не сможет нас расколоть».

Ukrainian diaspora in Sacramento, Ca

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Владимир Зеленский в беседе с журналистами сказал, что кредит является «жизненно важным шагом вперед в обеспечении устойчивой поддержки Украины для победы в этой войне». По его словам, эти средства пойдут «как на оборону, так и на восстановление» страны.

Однако, по его словам, ВСУ по-прежнему нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине противостоять атакам Москвы, которая наносит удары по военным и энергетическим объектам.

План G7 для Украины включает в себя многолетний кредит, который будет гаситься с использованием прибыли от примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских средств, основная часть которых заблокирована в Евросоюзе.

Технические детали будут окончательно согласованы в ближайшие недели, и ожидается, что новые средства поступят в Киев до конца этого года благодаря взносам всех государств G7 – США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Италии.

«Это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета», – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Цель соглашения – обеспечить его действие на протяжении многих лет, независимо от того, кто находится у власти в каждой стране G7. Это отражает опасения насчет того, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может гораздо меньше симпатизировать Киеву, если он победит Байдена на выборах в ноябре. Агентству «Рейтер» об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Россия рассматривает попытки Запада изъять доходы от замороженных финансовых активов как преступление, заявила в четверг представитель МИД Мария Захарова, добавив, что ответ Москвы будет очень болезненным для Европейского Союза.

Госсекретарь Блинкен: соглашение, подписанное Байденом и Зеленским, укрепляет обязательства США по поддержке Украины

«Двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной, которое президенты Байден и Зеленский подписали сегодня в кулуарах саммита G7 в Апулии, является историческим проявлением поддержки долгосрочной безопасности Украины, которое укрепляет обязательства, взятые в рамках Совместной декларации поддержки Украины G7 в июле 2023 года, и одобренные президентским указом о дополнительных ассигнованиях для Украины, который был подписан этой весной», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«В рамках этого десятилетнего соглашения США и Украина обязуются укреплять сотрудничество в области безопасности и экономики, способствовать институциональному развитию Украины и прогрессу в реформах, добиваться ответственности за действия России и создавать условия для справедливого и прочного мира», – говорится в заявлении.

«Соединенные Штаты намерены предоставлять помощь, консультации и обучение для развития оборонных способностей Украины, помогать проводить реформы, необходимые для продвижения Украины к членству в ЕС и НАТО, а также укреплять оборонную промышленность Украины через совместное производство и совместные предприятия с американской промышленностью. Соглашение способствует нашей цели обеспечения безопасности, суверенитета и независимости Украины, интегрированной с евроатлантическим сообществом и способной военным образом противостоять российской агрессии сейчас и сдерживать ее в будущем», – подчеркнул глава Госдепартамента.

Соединенные Штаты присоединились к 15 странам-партнерам, которые уже заключили двусторонние соглашения и договоренности с Украиной в рамках Совместной декларации.

«Мы работаем со всеми 32 подписантами Совместной декларации для создания широкой, сильной и мощной семьи стран для защиты будущего Украины», – заявил Блинкен.

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