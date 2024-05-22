Начались забастовки преподавателей Калифорнийского университета.

В понедельник, 20 мая, началась массовая забастовка академических работников Калифорнийского университета UC: преподавателей, аспирантов, ассистентов преподавателей, лаборантов и исследователей. Первые пикеты с участием 2000 сотрудников прошли на территории вокруг Калифорнийского университета в Санта-Круз; десятки тысяч рабочих в других кампусах готовятся к забастовке. Это первая массовая забастовка, связанная с реакцией Калифорнийского университета на пропалестинские протесты в апреле.

Профсоюз UAW 4811 получил одобрение своих членов на призыв к забастовкам в отдельных кампусах по всему Калифорнийскому университету.

Работники Калифорнийского университета в Санта-Круз будут пикетировать с 8:00 до 17:00 на двух главных дорогах, ведущих в кампус, что будет создавать значительные неудобства для служб доставки и транзита в университет.

“Мы готовы обсудить с Калифорнийским университетом решение этой несправедливой трудовой практики,” — сказал Рафаэль Хайме, президент UAW 4811, профсоюза, который представляет 48 000 рабочих в десяти кампусах и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. “Мы готовы достичь резолюции по этой несправедливой трудовой практике.”

Решение проблемы несправедливой трудовой практики должно включать амнистию для тех, кто подвергся аресту или дисциплинарному взысканию в результате участия в мирных пропалестинских протестах, а также переговоры с профсоюзом по поводу многочисленных изменений на рабочем месте и изменений политик, которые университет сделал в рамках его подавление политических высказываний в кампусе.

Также профсоюз академических работников Калифорнийского университета хочет, чтобы университет предоставил право на свободу слова и политическое выражение на территории кампуса и добивается отказа от инвестиций Калифорнийского университета в производителей оружия, подрядчиков и компаний, помогающих Израилю в его войне против ХАМАС.

Как заявляют организаторы забастовки, кампусы UC не будут бастовать все сразу, а вместо этого будут проводить частичную забастовку (т.е. пока на одном кампусе бастуют, на другом – работают) в знак протеста против арестов и насильственного изгнания полицией членов профсоюзов, которые участвовали в демонстрациях с призывом к прекращению войны в Секторе Газа.

“Вызвав полицию для принудительного ареста и/или временного отстранения этих сотрудников, университет нарушил их права сотрудников,” — утверждает профсоюз университетских работников, по заявлению которого работники протестовали не только из-за войны в Газе, но и искали способы отказаться от источников финансирования, связанных с вооруженными силами США, и выступали против дискриминации и враждебной рабочей среды, направленной против палестинских, мусульманских и пропалестинских еврейских работников и студентов.”

Представители университета со своей стороны заявили, что забастовка является незаконной и нарушает договор профсоюза, который запрещает приостановку работы. Обе стороны подали жалобы на несправедливую трудовую практику в Государственный совет по трудовым отношениям Калифорнии.

21 мая Калифорнийский университет подал заявку на судебный запрет в Государственный совет по трудовым отношениям штата (PERB), требуя запретить забастовку, т.к. “продолжение забастовки нанесет непоправимый вред университету и его студентам — члены профсоюза играют решающую роль в деятельности в конце года, такой как преподавание, выставление оценок и текущие срочные исследования”.

Представители университета продолжают называть забастовку незаконной, “поскольку ее цель состоит в том, чтобы заставить университет согласиться со списком политически мотивированных требований, тесно связанных с протестами, происходящими по всей Калифорнии и по всей стране. Хотя университет продолжает поддерживать свободу слова, законные протесты и право своего сообщества участвовать в них, UAW является профсоюзом, и его переговоры с университетом должны быть привязаны к условиям найма и условиям коллективного договора. Кроме того, университет заключил контракты с положениями об отсутствии забастовок для всех переговорных подразделений UAW, которые запрещают прекращение работы в течение срока действия соглашения.”

“Калифорнийский университет подтверждает нашу поддержку свободы слова и законных протестов и признает серьезность обеспокоенности, поднятой его сообществом по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Университет разрешил — и будет продолжать разрешать — законные акции протеста вокруг конфликта на Ближнем Востоке,” – говорится в официальном заявлении UC.

Виталий Атаев Трошин, Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com

California Local News Fellowship