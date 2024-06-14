В Сан-Франциско продолжает свою деятельность Русский центр, основанный в 1939 году русскими иммигрантами, бежавшими после крушении Российской империи, для сохранения, прославления и демонстрации богатого культурного наследия русской и славянской диаспоры посредством разнообразных общественных программ и мероприятий.

В трёхэтажном историческом здании на Саттер-Стрит находятся действующая русскоязычная библиотека, музей русской культуры, а также проводятся мероприятия и концерты, организованы дошкольные классы и детский сад.

В течение многих десятилетий Русский центр приглашает всех, кому интересна русская и славянская культура, и кто хочет понимать ее наследие, историю, язык и традиции, чтобы просвещать и вдохновлять будущие поколения.

В Русском центре подчеркивают, что они – некоммерческая организация штата Калифорния, которая не участвует, не поддерживает и не занимает позиции по каким-либо политическим вопросам, и они рады всем гостям.

Стоит отметить, что с началом полномасштабного наступления РФ на Украину в Русском центре стали реже проводиться общественные мероприятия, в частности, 24 февраля 2023 г. администрация центра отменила развлекательное мероприятие под названием “Маскарад”. В феврале этого года представителями организации было заявлено, что проведение ежегодного Русского фестиваля откладывается на неопределенный срок.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship