Представитель Пентагона подчеркнул, что это антиспутниковое оружие, находящееся на той же орбите, что и американские спутники, пишет VOA.

Россия запустила в космос спутник, скорее всего, представляющий собой космическое оружие, способное атаковать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Отвечая на вопрос, представляет ли он угрозу для американских спутников, представитель Пентагона подчеркнул, что это антиспутниковое оружие, находящееся на той же орбите, что и американские спутники.

«Без сомнения, мы будем вести наблюдение за этим объектом,» – сказал он.

По данным инфорагентств, речь идёт о российском спутнике «Космос-2576», который похож на российские спутники, запущенные в 2019 и 2022 году, и которые, по оценке Пентагона, также представляют собой космическое оружие.