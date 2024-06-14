Детализация данных в федеральных формах – ключ к устранению различий в вопросах здравоохранения.

Впервые с 1997 года Административно-бюджетное управление (Office of Management and Budget, OMB) расширило свои стандарты расовой и этнической принадлежности, чтобы охватить исторически исключенные сообщества, которые теперь будут видны при сборе федеральных данных.

На первом из трех брифингов ЕМS для этнических СМИ по вопросам неравенства в отношении здоровья, спонсируемых Фондом Роберта Вуда Джонсона, эксперты и правозащитники рассмотрели как более эффективный сбор данных поможет направить ресурсы и меры туда, где они больше всего необходимы, особенно в сообщества, сталкивающиеся с наибольшими проблемами здравоохранения.

На брифинге затронули, что включают в себя обновленные стандарты расовой и этнической принадлежности; как OMB планирует взаимодействовать с сообществами, чтобы обеспечить ясность и широкое внедрение; необходимость дополнительных испытаний и исследований для внедрения стандартов; какие штаты уже внедряют высокие стандарты.

“Фонд Роберта Вуда Джонсона – ведущая национальная благотворительная организация, которая помогает строить связи между здоровьем и изменением образа жизни через защиту и продвижение Мы работаем с врачами, институтами и организациями, чтобы справедливость доступа к здравоохранению наступила быстрее. Здравоохранение – это не привилегия, а право,” – сказала Тина Дж. Каух, старший программный сотрудник отдела исследований, оценки и обучения Фонда Роберта Вуда Джонсона.

Один из способов реализации программ – поддержка исследований в области справедливости здравоохранения.

“Мои родители – корейские иммигранты первого поколения, приехали в США в 70-е годы. В течение 30 лет они работали по 14-15 часов ежедневно. Каждый день они сталкивались с культурными и языковыми сложностями, которые очень влияли на их психическое, эмоциональное и физическое здоровье,” – рассказала она, говоря о том, почему стала заниматься обсуждаемый вопросами.

С возрастом я поняла, что когда говорят об азиатах и их благополучии, стереотипно делают акцент на том, как они много работают, поэтому в итоге имеют это благополучие. Но мало кто обращает внимание на то, что как тяжело приходиться азиатам,” – подчеркнула она. “Поэтому в колледже я стала изучать психологию и увидела, что есть целое поле для исследований о том, как культура, этническая принадлежность влияют на отношение к определенным группам. Так я начала изучать благосостояние американцев азиатского происхождения.”

Тина Дж. Каух отметила, что столкнулась с отсутствием данных по американцам азиатского происхождения, которые бы показывали, почему исследование их благополучия важно (например, почему азиаты традиционно хорошо учатся).

“Структурный и системный расизм является причиной отсутствия данных,” – подчеркнула она. “Относя азиатов к меньшинствам у которых все благополучно, поэтому их не изучают. Без данных мы не можем говорить о справедливости. Как результат, узкие группы азиатов объединяют в большие группы с другими, например, AAPI. А это делает отдельные азиатские этнические группы невидимыми.”

“С недавними изменениями Административно-бюджетного управления у нас есть возможность видеть, как данные о расе собираются, анализируются и как о них отчитываются и как распределяются в расширенной справедливости в отношении здоровья.”

По ее словам, изменения со соборны OMB позволили многим этническим группам быть видимыми для статистики, т.к. В федеральных опросах появились уточняющие вопросы об этническом происхождении.

“Этническое разнообразие этой страны имеет огромный потенциал чтобы быть ее супер-силой, но для этого нужно осознавать, что люди должны быть учтены, они не должны оставаться незамеченными, ” – сказала Гейл К. Кристофер, исполнительный директор Национального объединения по обеспечению справедливости в отношении здоровья и директор Национальной комиссии Фонда Роберта Вуда Джонсона по преобразованию систем данных общественного здравоохранения.

“СМИ являются огромной силой, чтобы рассказывать об этом,” – подчеркнула она.

“Я посвятила свою карьеру, чтобы достичь справедливость в отношении здоровья и расовую справедливость. Частично это пришло из моего опыта потери моего первого ребенка. Я столкнулась с клиническими процедурами, основанными на стереотипах о расах, а не на фактических исследованиях. Мой доктор из лучших побуждений, я это признаю, но основанных на стереотипах, назначил мне большое количество лекарств, чтобы остановить воспаление, что привело к потере зрения одного глаза.”

“У меня был личный случай, чтобы убедиться, что правильная информация, точные данные помогают работать со стереотипами и бороться с наследием расизма в нашей стране,” – сказала Гейл К. Кристофер. “Нам всем будет выгодно, если данные будут полными и точными.”

“Данные всегда идут в контексте, без него данные не имеют смысла” – сказала Мита Ананд, старший директор программы по переписи населения и справедливости данных, в Образовательном фонде Leadership Conference.

“Если не ме связываем данные между собой, мы не получает настоящую картину несправедливости в обществе,” – продолжила она.

Мита Ананд поделилась своей историей: когда она росла в формах не было большого выбора, не было возможности выбрать свою этническую принадлежность, поэтому часто приходилось выбирать раздел “другое”.

“Сейчас вы можете выбирать из нескольких вариантов и это очень помогает выбрать вариант, отражающий меня наиболее полным образом,” – сказала она. “Множественный выбор в формах дает нам гибкость. Сейчас вы можете выбирать одновременно, например, азиат и черный, азиат и латиноамериканец и др. В Америке все больше и больше метисов, так как здесь встречаются люди разного этнического происхождения, и современные формы лучше отражают эту действительность. Это также помогает отразить опыт проживания в данном обществе.”

Все федеральные агентства должны детализировать (дезагрегировать) данные в своих формах, процесс займет около 5 лет, и организация Мити обязуется следить за этим.

“Мы работаем над тем, что сообщество латиноамериканцев представлена всеобъемлюще и точно,” – сказал Хуан Роза, национальный директор по гражданской активности Образовательного фонда NALEO. “Мы учим свое сообщество влиять на политики агентств, т.к. они могут как принести успех, так и неудачу.”

“Я родился в Доминиканской республике, в США приехал, когда мен было 10 лет. В Доминиканской республике, к сожалению, до сих пор есть проблемы, касающиеся рас. Если ты чернокожий, то это имеет определенные последствия в стране,” – поделился он о своем опыте, как и предыдущие спикеры. “Ситуация меняется, молодое поколение гордится тем, кто они.”

“Когда я заполнял формы для переписи населения в США, я с радостью выбирал, что я “черный”, в Доминиканской республике у меня такого выбора не было бы,” – продолжил он.

“Во время переписи населения в 2020 году, мы увидели, что 35% латиноамериканцев отметили, что они имеют иное этническое происхождение. Такой выбор есть в формах CENSUS, но нет в формах других федеральных агентств,” – рассказал Хуан Роза, продолжив, что 8% респондентов вообще оставили графу незаполненной. “27 миллионов человек не увидели отражение своей расовой принадлежности.”

“Это одна из причин, почему мы обязуемся работать над процессами и формами, поэтому мы будем продолжать мониторить , как CENSUS внедряет новые стандарты ONB. Совместные с CENSUS информационно-просветительские программы позволяют “общаться” с потребностями этих сообществ в образовании,” – подчеркнул он. “Изменения займут долгое время и журналистам нужно регулярно говорить об изменениях, чтобы 2030 не стал сюрпризом.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.