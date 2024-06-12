«Адмирал Горшков»
Photo: Минобороны РФ

К берегам Кубы приблизилась группа российских военных кораблей в составе атомного подводного ракетного крейсера «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков».

О выходе отряда кораблей Северного флота в дальний поход пресс-служба Минобороны РФ сообщила еще в середине мая. С 12 по 17 июня корабли будут находиться с официальным визитом в порту Гаваны. После чего, вероятно, отправиться к берегам Венесуэлы. 

Российские СМИ утверждают, что корабли не несут ядерного оружия и не представляют угрозы для Карибского региона. Это же подчеркнули и в оборонном ведомстве Кубы поэтому их прибытие не представляет угрозы для региона.

Официальная задача похода российских кораблей по версии Минобороны РФ – “демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны”.

Корабли уже провели морские учения неподалеку от берегов США, в ходе которых отработали стрельбу ракетным оружием в Атлантическом океане.

Белый Дом следит за ситуацией вокруг визита отряда российских военных судов на Кубу, однако угрозы для региона не видит.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship

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