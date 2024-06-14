Первые камеры считывания номерных знаков в Сан-Франциско привели к снижению преступлений.

Первые 100 камер (из 400) автоматического считывания номерных знаков, установленные Полицейским департаментом Сан-Франциско (SFPD), уже привели к арестам, сообщает администрация города. Оставшиеся 300 камер будут установлены к июлю.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид заявила 12 июня, что что новые камеры автоматического считывания номерных знаков (automated license plate reader, ALPR), установленные по всему городу, уже дают результаты: аресты за преступления, включая организованные кражи в магазинах, угоны автомобилей, грабежи и сексуальное насилие. В связи с этим преступления против собственности снизились на 33%, а насильственные преступления – на 13% по сравнению с прошлым годом.

Установка камер автоматического считывания номерных знаков происходит за счет гранта на сумму в 17,3 миллионов долларов.

Руководство города подписало контракт с компанией Flock Safety на монтаж и обслуживание 400 камер.

Позитивную динамику новая система уже продемонстрировала. В 2024 году в Сан-Франциско наблюдается улучшение показателей преступности как в отношении имущественных, так и насильственных преступлений:

Снижение насильственных преступлений в целом на 13%;

Снижение количества убийств на 38%;

На 18% меньше грабежей;

Снижение количества нападений на 8%;

Общее снижение преступлений против собственности на 33%;

Снижение количества краж со взломом на 18%;

На 19% меньше угонов автотранспортных средств;

Снижение количества взломов автомобилей на 51%.

Мэр Лондон Брид сказала, это лишь одна из немногих технологий, благодаря которой город стараются сделать более безопасным.

Шеф SFPD Билл Скотт со своей стороны отметил, что «в будущем мы будем интегрировать нашу сеть ALPR с другими нашими технологиями, включая технологии, одобренные избирателями в марте в рамках Preposition E, такие, как дроны и камеры общественной безопасности”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship