Где снимались фильмы “СтарТрек”, “Затерянные в Космосе”, “Планета обезьян”

Одно из самых удивительных мест в Калифорнийском Пустынном Заповеднике находится на севере округа Сан-Бернардино – уникальный геологический объект “Вершины Троны”.

Более пяти сотен шпилей из туфа, образовавшихся десятки тысяч лет назад, украшают ландшафт. Их размер достигает 140 футов (43 метра) в высоту. В 1968 году Вершины Троны объявлены национальным природным памятником, чтобы сохранить один из самых выдающихся примеров формирования башен из туфа в Северной Америке.

Хотя местные жители поговаривают, что это чудо природы постепенно разрушается и может исчезнуть через несколько десятков лет.

Здесь снимались знаменитые фильмы, такие как “СтарТрек”, “Затерянные в Космосе”, “Планета обезьян” и другие. Рианна снимала свой музыкальный клип «Sledgehammer» в 2016 году и Леди Гага записала здесь свой сингл «Stupid Love» в 2020 году.

Именно сюда приезжали туристы посмотреть на солнечное затмение в апреле 2024 года, которое было заметно лишь на 50%. Хоть полнейшая тьма не наступила, это не огорчило отдыхающих – ведь помимо солнца вокруг Вершин Троны есть чем полюбоваться!

Здесь вовсю продолжается сезон цветения диких цветов, все еще не так жарко, как это бывает с июня по сентябрь, когда температура поднимается до +50 градусов по Цельсию.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship