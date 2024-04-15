Теперь услуги роботакси доступны в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Остине

Компания по производству технологий автономного вождения Waymo расширяет географию сервиса роботакси по всей Калифорнии и за ее пределами!

Еще в марте этого года новинка пришла в солнечный Лос-Анджелес. Теперь жители и гости города могут воспользоваться автономным такси, чтобы проехать по маршруту Санта-Моника — центр Лос-Анджелеса.

Также в настоящее время Waymo тестирует полностью автономные поездки в техасском Остине на территории площадью 43 квадратных мили. На этом этапе компания пока предоставляет поездки на автономных машинах своим сотрудникам, но позже в этом году роботакси станут доступны для широкой публики технологического эпицентра Техаса.

Waymo планирует постепенно интегрировать свои автомобили и в другие города.

Eе специалисты уделяют повышенное внимание взаимодействию со службами экстренного реагирования и местными правилам.

Расширение будет проходить неспешно, с сохранением высочайших стандартов безопасности, – уверяет Waymo.

В данный момент автономные транспортные средства преодолели более десяти миллионов миль. Кроме того, миллиарды миль были пройдены в режиме симуляции, что позволило собрать максимум информации для безопасного вождения.

Ранее сообщалось об открытии сервиса роботакси в Сан-Франциско и возможности доставки сервисом Waymo лекарств и продуктов питания в Аризоне.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship