8 апреля 2024 года над Северной Америкой произошло полное солнечное затмение – астрономическое явление, которое в США ждали с 2017 года.

Полное солнечное затмение, когда Луна оказывается между Солнцем и Землей таким образом, что все три небесных тела выстраиваются вдоль одной линии и солнце оказывается в тени Луны, случается регулярно, но не очень часто. В такой момент небо темнеет на несколько минут, хотя и не так сильно, как ночью, и резко понижается температура окружающей среды.

В США затмение, когда солнце полностью скрылось на 4,5 минуты, можно было наблюдать в 15 штатах: Техасе, Арканзасе, Миссури, Оклахоме, Теннесси, Кентукки, Иллинойсе, Индиане, Огайо, Мичигане, Пенсильвании, Нью-Йорке, Вермонте, Нью-Гэмпшире и Мэне.

Ради редкого астрономического явления туристы из других штатов отправились в срочное путешествие, чтобы увидеть полное затмение, из-за чего номера в гостиницах и арендованные квартиры вдоль «пути тотальности» – полоски земной поверхности, в которой солнечный диск был полностью скрыт Луной, оказались полностью забронированными.

Еще бы! Следующее полное солнечное затмение можно будет наблюдать в небе над США в далеком 2044 году.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship