В Калифорнии идет сезон цветения полевых цветов

Конец марта и практически весь апрель – самое лучшее время для того, чтобы отправиться полюбоваться цветущими лугами и полями по всему Золотому штату.

Традиционно на юге Калифорнии после дождливой зимы засушливые районы обретают новую жизнь – они покрываются свежей зеленой травой и разнообразными цветами.

Самыми распространенными из которых являются ярко-оранжевые калифорнийские маки (цветок-символ Золотого штата), дикая горчица или пустынные лилии. Наслаждаться буйством цвета нужно сейчас, пока не пришла жаркая погода, после которой растения выгорают, и вчерашние зеленые лужайки превращаются в бурые холмы.

Чаще всего калифорнийцы отправляются в долгие походы – только таким образом можно насладиться всей красотой цветущих полевых цветов и сделать красочные фотографии. Калифорнийский департамент рыбы и дикой природы напоминает, что рвать дикие цветы без разрешения владельца земли запрещено.

Отправляясь на природу, предварительно изучите правила посещения местности, которую вы собираетесь исследовать: она должна быть открытой для публики.

А также соблюдайте осторожность, так как вы отправляетесь в места обитания диких животных, у которых вовсю идет брачный сезон.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship