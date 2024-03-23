24 марта объявлен в России днем национального траура — об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступивший с телеобращением на следующий день после трагедии. По его словам, все четверо предполагаемых исполнителей найдены.

Посольство США в Москве вечером в пятницу выразило соболезнования российскому народу в связи с сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле».

«Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с погибшими и ранеными в результате сегодняшнего нападения», – говорится в сообщении американского дипведомства.

Следственный комитет РФ сообщил в Телеграме о том, что количество жертв теракта выросло до 133. В сообщении также указывается, что экстренные службы обнаружили тела погибших при разборе завалов. В ведомстве отметили, что поисковые работы продолжаются. По информации Минздрава РФ, пострадали больше 140 человек.

Как отмечает Радио Свобода, ФСБ России объявила о задержании 11 человек по делу о теракте, в том числе – о четверых подозреваемых в непосредственной причастности к нему. Задержание произошло в Брянской области.

Утром в субботу телеграм-каналы «База» и «Осторожно, новости» писали, что в Брянской области остановили автомобиль с тверскими номерами, на котором вчера могли скрыться расстрелявшие людей в«Крокусе». Телеграм-каналы и депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждают, что в автомобиле нашли пистолеты, магазин к автомату и паспорта граждан Таджикистана. МИД Таджикистана назвал информацию о причастности таджикистанцев к нападению на «Крокус» фейком.

Комментарии российских политиков и политологов



Все удивлялись, почему молчит Владимир Путин, заметил в связи с заявлением российского президента политолог Владимир Пастухов. «Вот он выступил – легче стало? – написал Пастухов в своем телеграм-канале. – Пустые слова и всего одно слово-индикатор: «Украина», чего все и ждали. Теперь будут рисовать дополненную реальность с помощью искусственного интеллекта Cледственного комитета».



Владимир Пастухов также напомнил, что еще накануне предупредил о том, как власти могут отреагировать на трагедию. На его взгляд, тут следует разделять три ракурса: «что произошло, на кого повесят (вину) и на ком отыграются».



«Утром мы более-менее поняли, что произошло (ИГИЛ), днем стало ясно, на кого повесят («псы в вышиванках» – Симоньян), вечером начнем понимать, на ком отыграются», – резюмировал политолог.



В свою очередь, политик и экс-министр экономики России Андрей Нечаев склоняется к тому, что пока теракт оставил много вопросов. «Главный из них: как при таком количестве силовиков в Московском регионе террористы с оружием перемещались по городу, потом почти час расстреливали людей без всякой реакции правоохранителей и далее спокойно уехали, – указал он в телеграм-канале. – Более того, они пронесли емкости с горючим, которым было подожжено здание. Машины пожарных и спецслужб появились с большим опозданием, хотя база ОМОН расположена недалеко от Крокус-центра».



Кроме того, у Андрея Нечаева вызвало сомнение, а «те ли организации и люди объявлялись в России в последнее время террористами и экстремистами, если реальные террористы смогли беспрепятственно провести столь масштабный теракт на границе столицы»?



Путин не случайно так долго хранил молчание по поводу теракта, считает оппозиционный политик, в прошлом офицер российских спецслужб Геннадий Гудков. По его мнению, это происходило потому, что трудно, если вообще возможно, объяснить такой грандиозный провал спецслужб.



«Кроме того, “гарант” понимает, что прямая ответственность за трагедию лежит на нем, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Ведь никто иной как он пренебрег предупреждением Запада о готовящемся злодеянии. Думаю, это случилось с подачи (Александра) Бортникова (главы ФСБ) или (Николая) Патрушева (секретаря Совбеза России), которые ему доложили, что, мол, враги специально нагнетают ситуацию, а мы всё держим под контролем».



Между тем теракт производит очень странное впечатление, продолжил Геннадий Гудков: «Чем больше поступает информации, тем больше у меня возникает вопросов. Понятно, что преступление тщательно готовилось. Вполне возможно, что (у террористов) был помощник в системе безопасности «Крокус Сити Холла». Я достаточно хорошо знаю этот комплекс, чтобы делать какие-то выводы. Он имеет современную систему безопасности, в том числе противопожарную, и оснащен всем необходимым».

Однако для террористов это ничуть не стало помехой, подчеркнул политик: «Я не верю, что таджики, которых наняли по Интернету, одни совершили это преступление. Они около 40 минут, как в тире, расстреливали людей. Так безжалостно могли действовать только люди, которые раньше уже вкусили чужой крови. Затем отморозки подожгли здание, которое полыхало так, что с космоса было видно. Но система пожаротушения не сработала. Почему? Допускаю, что она специально была отключена. А где были хваленые группы быстрого реагирования? Ни полиция, ни Росгвардия на место ЧП оперативно не прибыли. Полное фиаско спецслужб».



Террористы спокойно ушли, видимо, заранее изучив пути отхода, констатировал Геннадий Гудков: «А теперь оказывается, что это – обычные таджики… Как тогда они, не зная Москвы, и с трудом говоря по-русски, совершили успешный теракт, убив столько людей (число жертв больше, чем в “Норд-Осте”). Как они на одной и той же машине, не меняя номеров, пересекли Московскую область и добрались до брянских краев, откуда уже и до границы рукой подать? Может, их специально вели туда, чтобы указать на “украинский след”, и потом слить?»



Вопросы сыплются как из дырявого решета, отметил политик: «Почему террористы сначала действовали как профессионалы, а потом повели себя как типичные лохи, дилетанты? Складывается впечатление, что ими водили, что они выполняли чьи-то приказы. Кто за ними стоит, предмет самого серьезного и объективного расследования. Но есть большие сомнения, что оно будет проведено в таком ключе. Властям не нужна правда. Им главное в очередной раз указать на Украину как главный источник всех бед».



Вместе с тем Геннадий Гудков выразил уверенность, что, если бы ФСБ не тратила столько усилий на уничтожение оппозиции и выявление инакомыслящих, а занималось бы настоящей, не показушной борьбой с терроризмом, трагедии такого масштаба не произошло бы. Теракт в «Крокусе» и теперь однозначно приведет лишь к дальнейшему усилению внутренних репрессий, заключил он.