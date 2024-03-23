Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 133, пишет Русская служба «Голоса Америки».

24 марта объявлен в России днем национального траура — об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступивший с телеобращением на следующий день после трагедии. По его словам, все четверо предполагаемых исполнителей найдены.

Посольство США в Москве вечером в пятницу выразило соболезнования российскому народу в связи с сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле».

«Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с погибшими и ранеными в результате сегодняшнего нападения», – говорится в сообщении американского дипведомства.

Следственный комитет РФ сообщил в Телеграме о том, что количество жертв теракта выросло до 133. В сообщении также указывается, что экстренные службы обнаружили тела погибших при разборе завалов. В ведомстве отметили, что поисковые работы продолжаются. По информации Минздрава РФ, пострадали больше 140 человек.

Как отмечает Радио Свобода, ФСБ России объявила о задержании 11 человек по делу о теракте, в том числе – о четверых подозреваемых в непосредственной причастности к нему. Задержание произошло в Брянской области.

Утром в субботу телеграм-каналы «База» и «Осторожно, новости» писали, что в Брянской области остановили автомобиль с тверскими номерами, на котором вчера могли скрыться расстрелявшие людей в«Крокусе». Телеграм-каналы и депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждают, что в автомобиле нашли пистолеты, магазин к автомату и паспорта граждан Таджикистана. МИД Таджикистана назвал информацию о причастности таджикистанцев к нападению на «Крокус» фейком.