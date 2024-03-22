В Москве, в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошла стрельба, есть погибшие

В Москве, в комплексе «Крокус Сити», перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, есть погибшие и раненые, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Mash и Baza. Эту информацию также подтверждают российские СМИ и российские власти.

Стрельбу из автоматического оружия открыл неизвестный мужчина. По последним данным, погибли 60 человек, ранены не менее 100.

Число жертв, вероятно, будет расти. Сообщается также о десятках человек, отрезанных огнём от выходов.

На брифинге в пятницу координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби прокомментировал сообщения о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».



«Мы все видели сообщения и видео из Москвы. Страшная стрельба в торговом центре. Не могу озвучить много деталей, поскольку все происходит именно тогда, когда я здесь выступаю. Мы пытаемся собрать больше информации, и я бы подождал заявлений российских властей. Распространяемые изображения ужасны, на них тяжело смотреть. И, конечно, наши мысли с жертвами этого ужасного нападения», – заявил Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

Появилась первая реакция Евросоюза, о которой сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в социальной сети X.

«ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле» в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», — заявил он.

Как сообщает телеканал “Дождь”, соболезнования пострадавшим и осуждение нападавшим также выразили МИД Германии, Великобритании, Турции и ещё более 20 стран. Своё осуждение атак против мирных жителей выразил и Евросоюз. Сообщения продолжают поступать.

Как напоминает “Медуза”, 19 марта Владимир Путин отклонил предупреждения американских дипломатов об угрозе теракта в местах скопления людей в Москве. Российский президент назвал предупреждения «откровенным шантажом» со стороны Запада и «намерениями запугать и дестабилизировать наше общество».

В среду, 7 марта Посольство США в России предупреждало своих граждан об угрозе экстремистских акций в местах большого скопления людей в ближайшие 48 часов.



Как сообщалось на сайте Посольства, «экстремисты» могут вынашивать планы нападений в Москве на участников массовых мероприятий в ближайшие 48 часов. Посольство рекомендовало гражданам США проявлять осмотрительность, избегать присутствия в местах скопления горожан.

CNN напоминает, что в предупреждении западных спецслужб две недели назал речь шла об угрозе, исходящей от «Исламского государства» — провинции Хорасан, филиала террористической группировки джихада в Афганистане, более известного как ИГИЛ-К.