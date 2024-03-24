Американцы выражают соболезнования в связи с терактом в “Крокусе”

Количество погибших во время теракта 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 137 человек, ранены 180, опознано 62 тела. Об этом сообщает российский следственный комитет.

На месте случившейся трагедии образовался стихийный мемориал: собираются люди и приносят цветы. Памятные акции проводят по всей России и за ее пределами.

В Америке сочувствующие организовали стихийный мемориал у стен посольства РФ в Вашингтоне. В калифорнийском мегаполисе Лос-Анджелесе 23 марта россияне принесли плакаты со словами поддержки и соболезнования близким погибших в теракте в минувшую пятницу. Россияне в Штатах сочувствуют своим соотечественникам и желают им сил, чтобы справиться с этой общей трагедией.

У некоторых есть подозрения, что переизбравшийся в очередной раз президент Путин может быть причастен к проведению этого теракта. Таким образом, он может пытаться сплотить граждан вокруг “сильного” лидера. При этом, он лично обратился к россиянам лишь спустя 19 часов после теракта в «Крокусе», до этого его пресс-секретарь Песков говорил, что президент “дал все необходимые указания”, а вице-премьер Татьяна Голикова — что он “пожелал всем выздоровления и благодарность врачам”.

Только сегодня, 24 марта Владимир Путин, по всей видимости, в одиночестве поставил свечку за упокой погибших в результате теракта в ”Крокусе” в церкви на территории своей резиденции в Ново-Огареве.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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