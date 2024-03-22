Число погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области выросло до 83 человек.

Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Следственный комитет РФ сообщает о более 60 погибших, отмечая, что количество жертв может увеличиться.

Следователи, криминалисты и эксперты Следственного комитета России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ проводят следственные действия на месте происшествия. Производится осмотр тел погибших. С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Страшная трагедия произошла в пятницу, 22 марта. В здание концертного зала ворвались несколько человек в камуфляжной одежде и открыли стрельбу. В здании начался пожар, сотрудникам МЧС удалось его локализовать.

В больницы Москвы и Подмосковья госпитализировано 115 пострадавших, среди них есть дети.

Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что Путину доложили о теракте в “Крокусе”. Однако сам главнокомандующий пока еще не отреагировал на события в концертном зале.

О возможных террористических предупреждало Американское посольство в Москве около двух недель назад, но российские власти никак не отреагировали на предупреждения дипломатов, посчитав их очередной провокацией.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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