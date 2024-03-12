На 96-й премии «Оскар» кинематографисты почтили память Навального

10 марта в Лос-Анджелесе прошла церемонии вручения самой престижной кинонаграды – премии «Оскар». В Академии, помимо раздачи заслуженных статуэток победителям, существует традиция – отдавать дань уважения и памяти актерам, режиссерам, композиторам и другим представителей киноиндустрии, скончавшихся за последний год.

В этом году сегмент памяти был открыт не голливудской звездой, а отрывком из оскароносного документального фильма 2022 года «Навальный» о лидере российской оппозиции, ставшей жертвой путинского режима.

Зрителям всего мира показали фрагмент из документального фильма “Навальный” режиссера Дэниеля Роэра об отравлении Алексея Навального в России.

“Это очевидная вещь – не сдавайтесь! Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить… Все, что нужно для торжества зла — это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо,” – призвал Навальный с экрана.

Среди артистов, кто ушел в минувшем году, были звезда «Друзей» Мэттью Перри и певица Тина Тернер.

В 2024 году киноакадемия впервые присвоила “Оскар” украинской документальной картине “20 дней в Мариуполе”.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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