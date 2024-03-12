Семён Шарецкий: Возвращение настоящего средневековья

Умом Россию не понять…

Фёдор Тютчев

Так писал в 1866 году русский поэт-мыслитель Фёдор Иванович Тютчев, при этом, по нашему мнению, не погрешил перед истиной. Ибо действительно, трудно умом понять, как могло случиться так, что в 1547 году на Московском Соборе при митрополите Макарии состоялось общецерковное прославление святого Александра Невского; потом рассматривающегося, согласно канонической версии, “как золотая легенда средневековой Руси”.

Напомним, что речь идёт о том Александре Невском, о котором русский писатель Александр Бушков и кандидат исторических наук и доктор философских наук Андрей Буровский пишут, что он “вместе с ордынским, собственно татарским войском… активнейшим образом подавлял восстания во всех городах Северо-Восточной Руси”. Причём “подавлял, – подчёркивают авторы, – с невероятной, просто пугающей жесткостью; дружинники Александра Ярославовича Невского, точно так же, как татары, отрезали пальцы, уши и носы, секли кнутом пленных, жгли дома и города.

Именно тогда кончился на Северо-Восточной Руси вечевой строй. И удавил самоуправление и демократию на этой части Руси не кто иной, как великий князь Александр Ярославович Невский”. А “ведь это городские вече принимали решения бороться с татарами, вечевые колокола созывали народ на восстания”. (Александр Бушков, Андрей Бурский. Россия, которой не было-2. Русская Атлантида. Красноярск: “Бонус”, М.: “ОЛИА-пресс”, 2000, с. 7).

“Московия, начало которой положил Александр Невский, – пишут Бушков и Буровский, – станет сильнее других государств и сумеет задавить “конкурентов”… и понесёт всей Руси традиции холопства, азиатчины”. (Там же, с.7-8).

Или вот другой случай, подтверждающий, что “умом Россию не понять”: патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко орден преподобного Сергея Радонежского первой степени, за тот вклад, который, по словам Патриарха, А. Лукашенко якобы “вносит в святое дело единения славянских народов”. Опять-таки, Патриарх наградил названным орденом того человека, который после пребывания в роли президента Р.Б. только несколько месяцев более года, 23 ноября 1995 года, в интервью немецкой газете “Хандельсблат” заявил: “…немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республике и роли в ней президента”.

Патриарх наградил того человека, чьи руки к тому времени были в крови Захаренки, Гончара, Красовского, Завадского…

Более того, этот человек, по фамилии Лукашенко, стал, вместе с награждавшим его Алексием II, почетным попечителем столичного Дома милосердия. Не кощунство ли это над самим названием – “Дом милосердия”?

Напомним, что Лукашенко, будучи орденоносцем Сергия Радонежского и почётным попечителем столичного Дома милосердия, притом уже давно потерявшим, как президент Республики Беларусь, свою легитимность, опять запятнал себя кровью беларуских патриотов, протестовавших против фальсификации итогов президентских выборов 2020 года, и поспособствал в феврале 2022 года российским оккупантам ворваться в пределы земли Украинской, которые, подобно, как и в своё время гитлеровцы, несут украинскому народу, в том числе и малолетним невинным детям, смерть и страдания, сжигая их дома и разграбливая их ценности. Кстати, как ни странно, делаются эти преступления российскими оккупантами на украинской земле с благославения многих служителей всё той же Русской православной церкви, включая нынешнего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

А 5 февраля 2024 года Лукашенко, своим указом снял с военнослужащих ответственность за превышение применения против граждан физической силы, включая оружие, чем ещё раз подтвердил свою приверженность к гитлеровским порядкам. Так что остаётся только спросить у Святейшего Патриарха: “Ну и как Вам нравится этот кавалер ордена Сергея Радонежского, да ещё и почётный попечитель Дома милосердия?”

* * *

Из истории известно, что русский философ и публицист Николай Бердяев, размышляя о судьбе России и Европы, характеризовал захват большевиками власти на территории Российской империи как наступление нового средневековья. “Эпоху нашу, – писал он, – я условно обозначаю как конец новой истории и начало нового средневековья”. (Николай Бердяев. Новое средневековье. М.: “ФЕНИКС-ХДС-пресс”, 1991, с. 5). (Кстати, до середины 1960-х годов, например, положение колхозников мало чем отличалось от положения крепостных крестьян).

А новым средневековьем Н. Бердяев называл “ритмическую смену эпох, переход от рационализма новой истории к иррационализму или сверхнационализму средневекового типа”, исходя при этом “из глубокого убеждения в том, что нет возврата ни к тому образу мыслей, ни к тому строю жизни, которые господствовали до мировой войны, до революции и потрясений, захвативших не только Россию, но и Европу и весь мир”. (Там же, с. 8).

“Рушатся основы миросозерцания XIX века, и потому рушатся обоснованные на нём государства и культуры. Рушатся государства монархические и демократические, одинаково имевшие в своей первооснове гуманизм. Переживает кризис и крах не только та или иная форма государства, а само государство… Итальянский фашизм не менее, чем коммунизм, свидетельствует о кризисе и крахе старых государств. В фашизме спонтанные общественные соединения идут на смену старому государству и берут на себя организацию власти… Это не есть принцип новой истории, это, скорее, принцип конца римской империи и начала средневековья. И фашизм, единственное творческое явление в политической жизни современной Европы, есть в такой же мере новое, как и коммунизм”, – констатировал Бердяев. (См. там же, с. 16-17).

И поскольку 23 августа 1939 года гитлеровский фашистский и сталинский большевистский режимы заключили между собой Пакт о ненападении и Секретный дополнительный протокол о разделе зон влияния в Восточной Европе, а 28 сентября 1939 года – даже Договор о дружбе и границах; то это дало повод итальянскому диктатору Муссолини в октябре 1939 года заявить: “Большевизм в России исчез, а на его место встал славянский тип фашизма”. (Цит. по кн. А. Авторханова “Происхождение партократии”, том первый. Посев, с. 43).

Поэтому нет ничего удивительного, что в 1996 году бывшие, отнюдь не рядовые члены КПСС, поддержали не Верховный Совет Р.Б., проголосовавший за дружбу с Россией, а поборника гитлеровских порядков Лукашенко, который в то время, когда президент Р.Ф. Борис Ельцин был далеко не в лучшей форме, предпринимал конкретные шаги, чтобы повторить подвиг своего кумира – австрийца Гитлера, ставшего фюрером Германии, присоединив к ней потом Австрию, стать президентом Российской Федерации, присоединив к ней с этой целью Беларусь.

Кстати, человечество, которое вместо принятия своевременно должных мер по обузданию и искоренению названных агрессивных по своей природе режимов, стремилось, путём ублажения этих преступных режимов, сделать их более гуманными, заплатило тогда за свои действия десятками миллионов жизней и потерей неисчислимого количества материально-вещественных ценностей.

Правда, после окончания развязанной ими Второй мировой войны германский фашистский и японский милитаристский режимы, а также их главари были осуждены. И так как подобные диктаторские режимы не могут существовать без чинимых ими репрессий против несогласных с их политикой и развязывания межгосударственных войн, то главный обвинитель от США на Нюрнбергском процессе Роберт Джексон в своей вступительной речи сказал: “Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключённые (20 германо-фашистских главарей – С. Ш.) представляют в своём лице зловещие силы, которые будут таиться в мире ещё долго после того, как тела этих людей превратятся в прах. Эти силы – живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, порождённых властью. Это – символ жестокого национализма, интриг и провокаций, которые в течение одного поколения за другим повергали Европу в пучину войны, истребляя её мужское население, уничтожая её дома и ввергая её в нищету. Они в такой мере приобщили себя к созданной ими философии и к руководимым ими силам, что проявление к ним милосердия будет означать победу и поощрение этого зла, которое связано с их именами. Цивилизация не может позволить себе какой-либо компромисс с социальными силами, которые приобретут новую мощь, если мы поступим двусмысленно или нерешительно с людьми, в лице которых эти силы продолжают своё существование”. (А. И. Полторак. Нюрнбергский эпилог. М.: Воениздат Мин. обороны СССР, 1969, с. 7).

Однако ни Вечеслав Молотов, подписывавший вместе с министром иностранных дел нацистской Германии Иоахимом Риббентропом названные зловещие документы, ни Иосиф Сталин, предлагавший после подписания указанных документов тост не только за здоровье Гитлера, но и за “нового антикоминтерновца Сталина”, ни созданный и представляемый ими большевистско-коммунистический режим, которому были присущи, по существу, все преступные черты, что и нацистскому режиму Германии, не были осуждены; так что на территории бывшего СССР проросли посеянные этим, большевистско-коммунистическим, режимом семена в виде: в Казахстане – назарбаевщины, в Узбекистане – каримовщины, в Республике Беларусь – лукашизма, в Российской Федерации – путинизма…

Когда Путин Владимир на трон взобрался,

И всю Россию окутал путинизм,

Сталин в гробу заулыбался:

“Похоже – воскресает большевизм!

Пусть это – далеко не я, не Сталин, не Иосиф,

А с лениградской подворотни Владимир.

Но ведь русский народ снова просит,

Чтобы Россия – своим “злодейством”

содрогнула мир!

И путинизму, как и его предшественникам, наци-фашизму и коммуно-большевизму, присущи те же атрибуты, что и средневековым государствам; и в первую очередь – несменяемость глав государств, сопровождающаяся, как правило, репрессиями против своих оппонентов и потерей правителем способности реальной оценки существующей в государсте обстановки, его тяготением к завоеванию новых территорий и зон влияния, а также, что не менее страшно, потерей гражданами своих достоинств и превращение их в “подданных” правителя.

Понимала ли это Валентина Терешкова, просидевшая в Думе на протяжении десятилетий, и обосновывавшая своё предложение об аннулировании предыдущих лет президенства В. Путина? При этом утверждала, что дальнейшее пребывание Путина в роли президента Р. Ф. “будет стабилизирующим фактором для страны”. Так что после развязанной в Украине войны, смерти Алексея Навального и вышедшей во время его похорон многотысячной толпы, скандирующей: “Путин убийца!”: остаётся только спросить у В. Терешковой: ” Это что? – и сеть стабилизация страны?”

* * *

Напомним: наблюдая складывавшееся положение в Российской империи и разочаровавшись в своих призывах к свободе, Александр Пушкин писал, взяв при этом в качестве эпиграфа к создаваемому стихотворению строку из Евангелия от Луки (8, стих 5): “Изыде сеятель сеяти семена своя”.

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощённые бразды

Бросал живительное семя –

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды.

Паситесь мирные народы,

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

Император Николай I, на совести которого кровь декабристов, отдавая приказ стрелять в них, изрёк: “Жестокость они смогут мне приписать, а вот слабость – никогда!” Более того, правивший империей 30 лет, Николай I как-то сказал: “Мне нужны не умники, а верноподданные”. Поэтому он с таким желанием и воспринял предложенное министром народного просвещения Сергеем Уваровым, в качестве идеологической формулы, выражение: “Православие, Самодержавие и народность”.

Кстати, это о России Николая I писал, отъезжая на Кавказ, Михаил Лермантов:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, послушный им народ.

При этом напомним, что в период революций 1848-1849 годов, вошедший в историю Европы как “весна народа”, Россия Николая I стала главной силой реакции; по крайней мере, именно её войско подавило революционное движение в Венгрии и Валахии.

* * *

Однако, несмотря на такой деспотизм Николая I, В. Путин, пришедший к власти тоже на крови, пролитой во время подавления выступления чеченцев, пожелавших выйти из состава России, а также при взрывах домов во многих городах, назвал этого деспота “неординарной личностью”; более того, как повествуется в интернете, в кабинете В. Путина висит портрет Николая I.

Старшая дочь Фёдора Тютчева, Анна, пробывшая при царском дворе более 10 лет, писала, что император Николай I часто говорил: “Я тружусь как раб на галерах”.

Пройдут десятилетия… И в 2008 году, в день св. Валентина, В. Путин скажет: “Мне не стыдно перед гражданами, которые проголосовали за меня дважды… Все эти восемь лет я пахал как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей”.

А 10 апреля 2012 года уже патриарх Московский и всея Руси Кирилл скажет о В. Путине: “Вы говорили, что трудитесь как раб на галерах, но с той разницей, что у раба не было такой отдачи”.

При этом известно, что и Николай I, и В. Путин были “нечаянно пригреты славой”; и проводимая ими внутренняя политика является настолько застойной, насколько внешняя – авантюрной, что было в своё время характерно для многих средневековых государств; оба, Николай I и В. Путин, хвастались тем, что их армии – якобы сильнейшие в мире.

Однако начатая николаевской Россией в 1853 году Крымская война, как известно, закончилась полным поражением России; так что будем надеяться, что и развязанная Путиным преступная война против суверенной Украины закончится тем же; и виновные в её развязывании, а также совершившие во время её преступления против человечества окажутся на скамье подсудимых предстоящего нового “Нюрнбергского процесса”.

Семён Шарецкий

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, председатель Верховного Совета Р.Б. 13 созыва.