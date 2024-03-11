В США фиксируют резкий рост ненависти к азиатам

Открылся первый в истории США Национальный азиатский ресурсный центр.

В ответ на резкий в последние годы рост ненависти к азиатам первый в истории цифровой ресурс был запущен 29 февраля 2024 года. Разработанный Asian Americans Advancing Justice Southern California (AJSOCAL) и Asian Americans Advancing Justice, двумя крупнейшими исследовательскими организациями AAPI, при поддержке Microsoft, хаб преследует двойную задачу: 1) документировать всплеск ненависти к азиатско-американскому сообществу за счет данных, полученных на основе сочетания отчетов (опросов, трекеров ненависти, данных правоохранительных органов и публичных отчетов) и 2) предоставить доступный для поиска национальный каталог ресурсов и культурно компетентных услуг, предлагающих помощь на азиатских языках.

В настоящее время веб-сайт переведен на китайский, корейский и вьетнамский языки, доступ к хабу на сайте бесплатен для всех.

На брифинге EMS для этнических СМИ 29 февраля создатели ресурса подробно рассказали о хабе, как работает центр и чем он может быть полезен.

“В разгар пандемии мы провели опрос сообщества об антиазиатской ненависти здесь, в районе долины Сан-Габриэль в Лос-Анджелесе, и обнаружили, что большинство членов сообщества AAPI не чувствуют поддержки тех, кто испытывает расовую дискриминацию и преследование”, — заявила генеральный директор AJSOCAL Конни Чанг Джо.

По ее словам, даже там, где консультирование и другая помощь существовали, многие члены сообщества не знали, как их найти или использовать из-за языкового барьера. Хотя Asian Resource Hub является первым в своем роде бесплатным национальным цифровым ресурсом, с этого месяца он также доступен на корейском, вьетнамском, упрощенном и традиционном китайском языках.

В течение 2024 года сотрудники Азиатского ресурсного центра надеются добавить такие языки, как хинди, теймур и тагальский.

“За последние несколько лет, когда наше сообщество пережило коллективную травму в результате стрельбы в спа-центре Атланты, стрельбы в Индианаполисе, перестрелок в Монтерей-парке и Хаф-Мун-Бэй, а также многих других случаев насилия, мы знали, что не можем ждать, чтобы следующая трагедия произошла без устранения этого пробела,” — объяснила Конни Чанг Джо.

По данным Центра изучения ненависти и экстремизма, только за период с 2020 по 2021 год количество сообщений о насилии против азиатов в США выросло на 339%, однако о большинстве преступлений и инцидентов на почве ненависти никогда не сообщается.

“AJSOCAL и AAJC объединились с лидерами Microsoft, чтобы создать центр не только как культурно и лингвистически доступное место, где члены сообщества AAPI могли бы обратиться на фоне растущей ненависти, но и как «исследование антиазиатской ненависти, которое уникальным образом сочетает в себе данные из отчета о Преступлениях на почве ненависти, о которых сообщает ФБР и на местном уровне, а также из государственных и некоммерческих источников, чтобы оживить воздействие ненависти на население Азии посредством визуализаций, графиков, диаграмм, фотографий, карт и всплывающих текстовых историй,” — поделилась Конни Чанг Джо.

“Говорить о хабе — значит помнить, чему мы все стали свидетелями в 2020 году и в последующий период, когда всплеск заболеваемости COVID привел к всплеску антиазиатского насилия. Это было похоже на постоянный поток историй о людях из Азии, подвергшихся словесным, физическим или моральным нападениям,” — сказала Мериса Хью-Веллер, генеральный менеджер по инновациям и обществу Microsoft. “Лично мне, как американке японского происхождения в третьем поколении, этот центр воплощает мое видение использования данных и технологий для защиты фундаментальных прав человека.”

“Слишком часто эти истории о влиянии азиатской ненависти оставались нерассказанными или не были рассказаны с учетом точки зрения наших сообществ,” — сказал президент и исполнительный директор AAJC Джон К. Янг. “В условиях резкого увеличения числа инцидентов на почве антиазиатской ненависти с 2020 года, когда мы видим, как нападают на наших стариков, мы видим, как страдают и наши сверстники. Мы видим, как члены нашего сообщества боятся выходить на улицу. Мы хотели позволить людям по-другому понять наше сообщество с помощью этого каталога.”

“Каталог принял форму средства повествования, чтобы лучше иллюстрировать факты о населении AAPI и ненависти, с которой они сталкиваются,” – сказал старший аналитик-исследователь AJSOCAL Стивен Чжан.

Он рассказал, что в каталоге хронологически рассматриваются ключевые политики, события и личные рассказы, связанные с антиазиатской дискриминацией — от Закона об исключении китайцев 1882 года до подстрекательской риторики политиков на протяжении всей истории, до более поздних случаев и ответов на антиазиатскую дискриминацию и ненависть и насилие, которые возникли во время пандемии, Закон о преступлениях на почве ненависти и протесты сообщества «Остановить ненависть к азиатам» в городах по всей стране.

“Мы всегда проводим различие между преступлениями на почве ненависти и инцидентами на почве ненависти,” — пояснил Чжан. “Поскольку в уголовных законах преступление определяется как нападение или избиение, или, в худшем случае, убийство, многие инциденты, которые мы наблюдаем в азиатско-американском сообществе, могут не соответствовать уровню преступления в законодательном определении. Однако это не умаляет их влияния на наше сообщество.”

“Помимо описательных данных, подчеркивающих историческое влияние ненависти на сообщества AAPI в США, существует национальный каталог общественных организаций, которые предлагают либо бесплатные, либо недорогие прямые услуги для поддержки тех, кто подвергается антиазиатской дискриминации,” – рассказал он.

“На данный момент в списке перечислено около 100 организаций”, — продолжил Чжан. “Каждый из них был лично проверен нами или одним из наших близких партнеров, чтобы убедиться в его законности и активности. Мы не хотим отправлять людей в закрытую дверь. Но этот сайт постоянно обновляется, поэтому, если вы знаете об отсутствующем ресурсе или организации AAPI, пожалуйста, сообщите o нем.”

“Когда я работал над этим центром, меня больше всего поразило то, насколько инновационными и устойчивыми были наши сообщества перед лицом невыразимой ненависти и насилия,” — добавил он. “О большинстве преступлений и инцидентов на почве ненависти не сообщается. И центр предоставит столь необходимую помощь, чтобы восполнить этот пробел в невероятно трудное время”.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.