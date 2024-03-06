Убийцу украинской иммигрантки приговорили к 50 годам тюрьмы

Мужчина, убивший иммигрантку из Украины в 2021 г. в северокалифорнийском округе Плейсер, 4-го марта был приговорен к 50-летнему тюремному сроку. Как уже сообщалось, Виталина Джога была хладнокровно убита в одном из ресторанов округа.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе прокурора округа Плейсер отношения 55-летнего Джонни Джордана с Виталиной Джогой начались со свидания за чашкой кофе, которое привело к романтическим отношениям.

“К сожалению, у Джордана была жестокая история: он имел опыт владения огнестрельным оружием, которое исспользовал в ходе своих преступлений… Отношения переросли в помолвку, но в какой-то момент жертва решила расстаться. Раскол привел к ревности, преследованиям и домашнему насилию. Джордан также неоднократно обвинялся в удушении своих жертв… – сообщил прокурор округа Морган Гайр. – Никто не должен подвергаться или терпеть насилие со стороны интимного партнера ни на каком уровне”.

Напомним, что убийство 51-летней Виталины Джоги произошло в июне 2021 г., когда преступник вошел в местный ресторан в округе Плейсер и направил на женщину огнестрельное оружие. Вита работала официанткой в ресторане, где произошло трагическое происшествие. Отметим, что с Джордан у нее были романтические отношения. Сразу после хладнокровного убийства преступник сдался властям.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, Вита – родом из Донецкой области.

По некоторым данным, Джонни Джордан – бывший жених Виты. Он убил ее несмотря на запретительный судебный приказ.