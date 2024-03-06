В Калифорнии иммигрантам без документов могут предоставить право получать ипотеку

В середине февраля член Ассамблеи Хоакин Арамбула внес предложение о внесении поправок в закон AB-1840 California Dream for All Program, которые исключают какие-либо ограничения в получении ипотечного кредита лицам без подтвержденного миграционного статуса.

Законопроект должен быть принят Сенатом и Ассамблеей штата и подписан губернатором Гэвином Ньюсомом, прежде чем он станет законом. Если закон будет принят, то иммигранты без документов (или нелегалы, как их иногда называют), находящиеся в Калифорнии, смогут получать субсидию от штата.

В законе идет речь идет о тех жителях Калифорнии, кто планирует получить рассрочку на покупку первой недвижимости с помощью программы штата “Калифорнийская мечта для всех” и никогда не владел домом в Золотом штате. C ее помощью впервые покупающие свое жилище жители смогут рассчитывать на помощь в размере до 20% (но не более 150 000) от общей стоимости недвижимости для покрытия первоначального взноса.

По программным кредитам не начисляются проценты и не требуются ежемесячные платежи, но когда происходит рефинансирование ипотеки или дом снова продается, заемщик должен вернуть первоначальную сумму кредита плюс 20% от увеличения стоимости дома.

Субсидированная программа “Калифорнийская мечта для всех” не раз подвергалась критике из-за ограниченной суммы, которой хватает далеко не всем для покупки своего первого дома. В этом году программа будет проходить в виде лотереи по принципу “первый пришел — первый получил”, желающие могут подать заявку уже сейчас, поскольку лотерея состоится в апреле.

Еще одним изменением в программе является снижение порога дохода до 120% от среднего дохода в округе проживания заявителя.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship