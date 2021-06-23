Обвиняемый в убийстве украинской иммигрантки имеет историю домашнего насилия

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в окружном суде Плейсера, подозреваемому в убийстве украинской иммигрантки Виталины Джоги в одном из ресторанов г. Розвилл, были предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений, убийстве и владении огнестрельным оружием.

Как сообщалось ранее, 48-летний Джонни Джордан IV был арестован в понедельник, спустя несколько часов после стрельбы в ресторане House of Oliver на бульваре Дуглас в городе Розвилл.

В копии запретительного приказа, полученной изданием The Sacramento Bee, говорится о запрете Джордану приближаться к своей подруге и ее дочери из-за произошедшего ранее конфликта. В прошлом мужчина был женихом Виты.

В настоящее время Джордан находится в тюрьме округа без права выхода под залог.