Калифорнийца признали виновным в убийстве иммигрантки из Украины

В минувший вторник офис прокурора округа Плейсер объявил, что 51-летний житель Калифорнии Джонни Джордан признан виновным в убийстве первой степени в связи с убийством иммигрантки из Украины.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе прокурора округа Плейсер. Приговор назначен на 4 марта.

Напомним, что убийство 51-летней Виталины Джоги произошло в июне 2021 г., когда преступник вошел в местный ресторан в округе Плейсер и направил на женщину огнестрельное оружие. Вита работала официанткой в ресторане, где произошло трагическое происшествие. Отметим, что с Джордан у нее были романтические отношения. Сразу после хладнокровного убийства преступник сдался властям.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, Вита – родом из Донецкой области.

По некоторым данным, Джонни Джордан – бывший жених Виты. Он убил ее несмотря на запретительный судебный приказ.